Cruza el charco. El futuro de Luis Abram estaría indefectiblemente en Europa. El zaguero central de Vélez Sarsfield termina contrato con los de Liniers en pocos meses y a los 25 años parece estar listo para dar el gran salto. El Celta de Vigo de España está tras sus pasos y en la próxima temporada podría hacer dupla con Renato Tapia en el cuadro gallego.

Felipe Miñambres, director deportivo del cuadro español sigue hace tiempo al zaguero de la selección y considera que es el ideal para reemplazar a Jeison Murillo quien juega en el Celta pero está cedido por la Sampdoria. El cuadro italiano quiere recuperar a su defensa y por eso el club vigués puso el ojo en Abram que llegaría libre, algo que lo hace más que interesante para los clubes.

Pero no sólo el Celta está tras el zaguero que salió de Sporting Cristal. El Betis que en los años 90 tuvo a Andrés ‘Balán’ Gonzales en sus filas, también está interesado en el defensa y si este año clasifica a la europa League, pelearía por hacerse con sus servicios. El cuadro sevillano es uno de los grandes de España y sería una gran vitrina para Abram en su primera incursión en el fútbol europeo.

Central es fijo en la selección de Ricardo Gareca.(Foto: AFP)

El Alavés es otro cuadro español que también preguntó por el pupilo de Ricardo Gareca en la selección. El cuadro de Vitoria busca un defensa de garantías y puso el ojo en Abram. En contra de los albiazules juega que el equipo está peleando el descenso y para los empresarios que manejan al back, lo ideal es un cuadro de media tabla para arriba.

Desde Italia y Turquía también hay interés. Wasserman, la empresa que es dueña de los derechos del seleccionado tiene muy buenos contactos en esos países y ya ofreció sus servicios. En el ‘Calcio’, Abram habría despertado la atención de dos cuadros importantes, pero en horas bajas, mientras que un histórico del fútbol turco como el Galatasaray sería otra de las opciones para el futbolista.

Vélez Sarsfield jugará el fin de semana por la sétima fecha de la Copa de la Liga Argentina ante Defensa y Justicia y Luis Abram volverá a ser titular. El zaguero viene de darle el triunfo a su equipo ante Independiente y aunque la dirigencia del club quisiera que el jugador no esté en el once titular hasta que no renueve, para Mauricio Pellegrino el back es un fijo en su once.