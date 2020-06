POR: JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA

Aprovechando la facilidad que dan las redes sociales, contactamos a Luis Advíncula para vernos ‘face to face’. Han pasado casi 10 años de aquel muchachito que conocimos en Juan Aurich el 2010 y su evolución como futbolista ha sido espectacular. El ‘Rayo’ es mundialista, un trotamundos del fútbol y aún tiene cuerda para seguir recorriendo el planeta con su chispa y velocidad.

En esta cuarentena te conocimos en otra faceta: entrevistador...

Estuve tan nervioso como cuando debuté en el fútbol profesional. Empezar con (Jefferson) Farfán, un ‘peso pesado’, fue bravo. ¿Viste que me puso al ‘centro’? Pero no me quedé atrás.

¿Lo volverías a hacer?

No es lo mío. Con André Carrillo cerré ese ciclo. Me volvieron a llamar para hacer más entrevistas, pero dije no.

¿Y si no fueras futbolista?

Me hubiera gustado ser actor de cine o percusionista.

Con razón causaste furor con la publicidad para un desodorante...

Ja, ja, ja. El ‘¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo!’ se hizo viral. A donde iba la gente me llamaba así.

¿Te buscaron por tu parecido con el actor Terry Crews, quien hizo los mismos comerciales en Estados Unidos?

Creo que por ser negro, Crews está bien ‘chapado’ y tiene una cuentaza en el banco. Yo estoy flaco y pelado.

¿Te gusta ir al cine?

Sí. Veo películas de acción.

¿Actor favorito?

Dos: Denzel Washington y Will Smith.

¿Película preferida?

‘Gánster americano’ y ‘El plan perfecto’.

¿Música?

Timba cubana.

También actuaste en un video de un grupo musical...

Con ‘Combinación de La Habana’ en el tema ‘Me tiene sin cuidao’ en 2019. Fue algo rápido, creo que salió bien.

¿Perdimos un actor?

Sinceramente en el colegio no me llevaba bien con libros ni cuadernos y mis amigos me decían: ‘¿Por qué no estudias?’. Les decía: ‘Para qué, si voy a ser futbolista’.

¿Qué sientes cuando te dicen que eres el jugador más rápido del mundo?

Me gusta mucho, pero es un arma de doble filo.

¿Alguien se quejó de tu velocidad?

Un día en un partido contra Barcelona, (Sergio) Busquets en un córner me dijo: ‘Tranquilo, no vayas a correr mucho por favor, eres muy rápido’.

¿Qué hiciste?

Le dije para intercambiar camisetas y aceptó.

¿Te llevas tu recuerdo en cada partido?

Tengo vergüenza a que digan no. Pero no voy a negar que tengo algunas bien guardadas.

¿De quiénes?

Mbappé, Pogbá, Neymar, James Rodríguez, (Juan) Cuadrado, Busquets, el chileno (Eduardo) Vargas, entre otras.

¿Lo que más te gustó del Mundial de Rusia 2018?

La organización. Espectacular. Era impresionante, parecía como una película.

¿El momento que más te emocionó?

Cuando sonó ‘Contigo Perú’. Lloré de emoción, imposible no hacerlo.

¿Qué jugador baila bien?

‘Cuto’ Guadalupe, pero Yotún, Cáceda, ‘Piero’ (Gallese), Renato (Tapia) y (Andy) Polo también la conocen.

¿Quiénes están al ‘debe’?

Aldo Corzo y Luis Abram. Aunque Aldo le pone mucha actitud, eso se reconoce.

¿Hace poco hiciste un ‘Tik Tok’ con declaraciones de ‘Cuto’ en la final de 2011?

Salió espectacular ja, ja, ja. Mi hermano André lo había hecho, me pasó el video y me dijo: ‘Si tú lo haces saldrá mejor’. Como a mi ‘viejo’ lo conozco bien, sé sus gestos y forma de hablar, el resultado lo vieron todos.

Has jugado en varios países, ¿qué Liga te gustó más?

España y Argentina.

¿La diferencia?

España es la mejor del mundo. En Argentina, jugar el clásico con Newell’s Old Boys es espectacular. Una cosa es contarlo y otra vivirlo.

¿Te quedas dormido en las charlas técnicas?

Es verdad. Un día el profesor Gareca se molestó. Estaba palteado y todo el grupo se rió. Tuve que pedir disculpas.

¿No descansas bien?

Duermo mis horas completas, pero me ha pasado varias veces. Quizá sea algo más profundo por tratar.

¿Tus platos favoritos?

Carapulcra con sopa seca, frijoles con seco, ají de gallina y lomo saltado.

¿Qué significa Chincha?

El lugar donde pasé mi niñez, me genera mucha nostalgia.

¿A qué jugador admirabas?

Julio César Uribe. Era el bravo de bravos y me gusta mucho su personalidad.

¿Con qué delantero la pasaste mal?

El brasileño Everton. Es rápido y tiene juego. Ya tendré mi revancha.

¿Un mea culpa?

En un momento de mi carrera estuve pensando en los huevos del toro. Lo reconozco y asumo. De esos errores aprendí para crecer y también para volver a la selección.

Que sigas creciendo y gracias por hablar con Trome.

Gracias a ustedes. Deseo volver a clasificar a otro Mundial más. Siempre estaré muy orgulloso de Rusia 2018.





TRAYECTORIA

Juan Aurich (2009)

Cristal (2010-12 y 2014)

Hoffenheim (Alemania/2012-13)

Ponte Preta (Brasil/2013)

Vitória Setúbal (Portugal/2014-15)

Bursaspor (Turquía/2015-16)

Newell’s (Argentina/2016)

Tigres (México/2016-17)

Lobos Buap (México/2017-18)

Rayo Vallecano (España/2018-act.)

DATAZOS

En 2019 fue elegido por la FIFA como el jugador más rápido del mundo.

El jueves 11, Rayo Vallecano jugará los restantes 45 minutos del partido ante Albacete que se suspendió en diciembre por cánticos racistas.

FRASES PARA TOMAR EN CUENTA

"Jugando ante Barcelona, Busquets me dijo: ‘No corras mucho por favor’”

"En un momento de mi carrera estuve pensando en los huevos del toro”

"Mis actores favoritos son Denzel Washington y Will Smith'