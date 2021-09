Lunes por la mañana, Miguel Araujo se dirige rumbo al entrenamiento de Emmen FC con miras al partido del viernes ante Jong FC Utrecht por la fecha 9 de la Eerste Divisie (Segunda División de Países Bajos).

El ambiente en Emmen es distinto, tres triunfos consecutivos que lo ubican con 13 puntos, a tres del líder Excelsior y justamente se da cuando nuestro compatriota Miguel Araujo estuvo apto para jugar. TROME lo llamó para que cuente sus sensaciones al respecto y hablé de su regreso a la selección peruana en estos tres duelos ante Chile, Bolivia y Argentina. Comencemos.

Llevas tres partidos con Emmen y tres victorias, ¿cómo vives este momento con Emmen en la Eerste Divisie?

Estoy muy contento porque son tres partidos y tres triunfos. Me tocó esperar por el tema de los papeles, es que mi residencia de trabajo había vencido. Tuve que esperar como mes y medio, pero después pude jugar tres partidos y los tres con victoria. Eso sirvió para que el equipo esté escalando puestos importantes en el sexto puesto a tres del líder y eso me tiene feliz.

Los equipos siempre se arman de atrás hacia adelante y se ha visto una mejora con tu regreso al equipo, ¿tú lo ves así?

La verdad es que estoy muy contento por estos tres partidos y tres victorias, que son buenas porque mira el primer partido fue un 7-1 ante MVV, totalmente dominante por nuestro lado. El segundo partido fue un clásico allá en Breda, un equipo muy fuerte de segunda, y este último que por ahí si nosotros apretábamos el acelerador hubiéramos convertido más goles. Pero cada partido es diferente, y el grupo está feliz sintiéndose cada vez más fuerte, que eso es lo más importante, dé meterse en la mente el ganar y no dar chance.

¿Y cómo describirías el rol de líder que tienes en Emmen FC?

El profesor Dick tiene mucha confianza en mí. Siempre habla conmigo y me pide que hable a los compañeros. Yo, la verdad, me caracterizo por ser líder dentro y fuera del campo también. La verdad, me gusta ese rol y tengo compañeros aquí jóvenes que saben escuchar y valoran eso. Además, trabajan sobre todo y eso es lo importante. Yo me quedé aquí para sumar al equipo y pueda ascender. Estamos a tres puntos del puntero y no estamos lejos del objetivo. Esperemos subir para poder darle una alegría a esta gente.

¿Qué diferencias has encontrado entre la Primera y Segunda de Holanda?

En la Segunda División tienes menos tiempo de pensar, en primera como que tienes más espacios y te dejan jugar más. En segunda te presionan mucho más rápido.

¿Cómo vivías ese inicio de temporada en Emmen FC en los cuales no se daban los resultados?

Sabes que tu equipo está perdiendo y está último, es difícil. Yo, por mi parte, seguía entrenando y metiendo con todo porque uno debía estar listo y sabía que cuando estuvieran mis papeles, me iba a tocar jugar y tenía que estar de la mejor manera para poder ayudar al equipo anímicamente, futbolísticamente y mejorar la posición.

¿Cómo se van a preparar para el duelo del viernes ante Jong FC Utrecht ?

Bien, todos nos estamos preparando de la mejor manera. Anímicamente, mentalmente y físicamente bien. Tenemos el mismo comando técnico del año pasado, así que los trabajos son similares y cosa que ya lo conocemos. Entonces, se me facilita un poco el trabajo ganando este partido, empatamos con puntos a Excelsior, que es el puntero y justo nos toca enfrentarlo cuando no voy a estar con el equipo. Así que me toca estar alentando desde Perú.

¿Cómo tomas este nuevo llamado a la selección peruana de cara a los tres partidos de octubre?

Lo tomo bien, muy feliz de regresar nuevamente. Creo que con la mente toda positiva para ir a sumar donde me toque estar. Si me toca estar dentro del campo sumaré desde ahí dando todo de mí, si me toca estar en la banca alentaré y si me toca estar afuera de la lista también alentaré. Por encontrarse dentro de la lista (se refiere a los 30 convocados), uno está feliz de regresar a esa familia.

Esa familia que hoy Gareca considera que es importante que esté no solo tú, sino Farfán, Aquino, Zambrano y Reyna, ¿para que todos juntos apunten hacia el mismo objetivo?

Exacto, como tú bien lo dices: hay que empujar de donde uno le toque. Jugando o no, hay que empujar porque estos tres partidos son muy importante para nosotros como todos los que han venido despuntándose. Ahora, toca Chile, Bolivia y Argentina y tenemos que matar por esos puntos.

¿Cómo viviste los partidos de setiembre estando fuera de la selección peruana?

Creo que cuando uno está afuera, lo vive más trágico. Uno, estando afuera, los nervios lo tiene más de punta. Estando dentro del campo como que te sueltas con el balón y el juego.

¿Y cómo describes al profesor Gareca?

Ricardo siempre te da la confianza. Es un técnico que mata por sus jugadores y la verdad eso a los jugadores le pone contento, felices, tranquilos para dar lo mejor de uno en el campo. Cuando uno se siente feliz y cómodo, en cualquier trabajo creo yo que da lo mejor de sí.

¿Ya te acostumbraste a la vida en Europa?

No porque mi familia está en Perú y siempre el horario es complicado para conversar por las siete horas de diferencia. En el tema de costumbres y comida tampoco porque mantengo la costumbre de Perú. Aquí se almuerza un sándwich o un omelette en la tarde y nada más. En el tema de vivir y socializar ya me acostumbré. Imagínate dos años viviendo aquí.

Finalmente, ¿Y cómo vas con el tema del idioma?

No, acá hablan neerlandés, es muy difícil. Yo hablo inglés y con eso me defiendo, pero en el camerino algunas bromas que hacen lo dicen en holandés, uno no entiende y toca reírse.

