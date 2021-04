Miguel Trauco ha logrado consolidarse como lateral de Saint-Étienne, equipo que esta semana se ocupó del peruano, haciéndole una entrevista en la que el jugador de la selección peruana reveló un pasaje poco conocido de su estancia en Flamengo de Brasil y que linda con el terreno de lo sobrenatural.

El recuerdo de este momento no eclipsa la felicidad que vivió el jugador que ganó tres títulos, uno de ellos la Copa Libertadores del 2019. Tras la partida de Paolo Guerrero, el zurdo también siguió sus pasos, pero antes un trágico incendio, que se llevó la vida de 7 jóvenes jugadores, marcó sus últimos días en Río de Janeiro.

“Esto solo lo saben las personas más allegadas a mí, mis familiares. Antes que pase ese acontecimiento, no sé si soñé o vi un niño que saltaba sobre mí cuando estaba en mi cama”, contó sobre el incendio que sorprendió a los jóvenes que dormían en las instalaciones del club.

Miguel Trauco triste por cancelación de partidos (Video: Saint-Etienne)

“Fue como un presentimiento de algo malo, de un niño que venía hacia mí. Después de esto, me llama el chofer del club diciéndome que prenda la televisión y mire las noticias. Allí me di con esa sorpresa que nadie deseaba ver”, agregó el ‘zurdo’ quien meses después aceptó la propuesta de Saint-Étienne.

El jugador tampoco puedo evitar mencionar su decepción al saber la cancelación de la fecha doble en las Eliminatorias a Qatar 2022. “Para mí, la selección significa todo. No me importa me llaman para jugar un amistoso ante el peor equipo del mundo yo siempre quiero estar. En estos días me puse triste, porque no podía estar en mi ambiente, con gente que habla mi propio idioma”, señaló el ‘Genio’ que cuenta los días para el próximo llamado de Ricardo Gareca.

