Ottorino Sartor, campeón de la Copa América 1975: ‘La presión puede matar a Brasil’ | ENTREVISTA

POR: FERNANDO 'VOCHA' DÁVILA



En la Copa de 1975 también tuviste un ‘blooper’ y luego saliste campeón...

Fue en Bogotá, en el duelo de ida con Colombia. El delantero Ponciano Castro remató de lejos, la noche anterior había llovido, esperaba que la pelota dé un bote y nunca rebotó. Se fue rodando por la hierba y se metió. Me sentí el peor arquero del mundo, me quería morir. Por esa falla perdimos 1-0.



¿Qué te dijo el técnico Marcos Calderón?

Se me acercó: “Tranquilo, esto le pasa a cualquiera. En Lima sigues siendo el titular”.



Eso me recuerda lo que le ha pasado a Pedro Gallese...

Él tuvo un error como yo. Ahora solo falta ganarle a Brasil.

Recontracomplicado...

Brasil es favorito, están obligados a ganar, su gente los va a presionar y quieran o no, eso los puede matar en el

‘Maracaná’. Sería una desgracia.



¿Y si llegamos a penales?

Le pediría a Gallese que esté tranquilo y trabaje arrojarse a su lado izquierdo. Ante Uruguay vi que solo volaba para el derecho, fue a ese lado siempre y cuando patearon al lado contrario, todas entraron.



¿Tienes buen récord atajando?

Tuve varias tapadas a reconocidos de mi época. Hasta le atajé uno a Pedro Ruiz.

Pedrito era infalible desde los 12 pasos...

En realidad, pateó, chocó en el palo y se salió para afuera, pero yo digo que la atajé.



El huaralino tenía miedo a volar...

Cuando viajamos a Brasil, el doctor Alva le dio su pastilla para que duerma. Tomó una y las guardó en su maleta, que de frente se fue a la bodega del avión. Pero se olvido de que no íbamos de frente a Belo Horizonte, sino que hacíamos escala en Río de Janeiro.



¿Qué ocurrió después?

Bajamos y nos avisaron que nuestro equipaje se iba en otro avión. Pedro se moría de miedo, porque para subir a la otra nave ya no tenía sus cápsulas.

¿Qué hizo?

Le tocó sentarse a mi lado. Se abrochó los cinturones. Sudaba y sudaba. Se agarró de los brazos del asiento y no hablaba. Lo peor vino después...



¿Por qué?

El piloto anunció turbulencias y él seguía sin soltarse, sudando, luego se puso frío y no me hablaba. Cuando aterrizamos, lo tuve que ayudar a pararse y caminar.



Era figura en Perú, pero en esa Copa nunca jugó...

El día que más cerca estuvo de entrar fue en la semifinal ante Brasil. Íbamos ganando con gol del ‘Loco’ Casaretto, pero Brasil nos empató. El técnico llamó a Pedrito y lo mandó a calentar. Vino el gol de Teófilo Cubillas y le decía que siga calentando. Luego llegó el otro tanto del ‘Loco’ y le decía que siga. Terminó el partido y seguía calentando, y creo que hasta ahora lo está haciendo, ja, ja, ja.

Revélanos un secreto: ¿Pedrito o el ‘Cholo’, ¿quién era más bravo con las cervecitas?

Si fuera por ‘chelas’, si Sotil llegó a Barcelona, Pedrito debió firmar por Real Madrid, ja, ja, ja...



¿Te pone nervioso la final de mañana?

Tengo fe en que ganamos y ojalá, con la victoria de estos muchachos, recuerden que nosotros también somos campeones. Nos ofrecieron pensión vitalicia y hasta ahora nada.



Gracias por estos recuerdos...

A Trome que llegó hasta mi tierra (Chancay) a buscarme y hacer que rememore tiempos tan lindos.





