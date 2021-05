Han reído y llorado juntos desde que el destino los juntó en Club Alianza Lima, a partir de ese momento el vínculo entre ellos fue irrompible. Paolo Guerrero ha mostrado todo su apoyo a Jefferson Farfán en estos difíciles momentos y confía en el regreso del ’10 de la calle’ a las canchas como ha manifestado en sus redes sociales.

El ‘Depredador’ se niega a pensar que no jugará un partido más con la ‘Foquita’ en la selección peruana, ni desea que su ‘hermano’ se vea enfrentado a un retiro prematuro. El nueve de la ‘Blanquirroja’, quien fue defendido por Jefferson Farfán, tras la sanción que parecía dejarlo fuera del Mundial de Rusia 2018, ahora recibe el mismo gesto del goleador de Inter de Poto Alegre.

“Vas a volver más fuerte que nunca, porque así será. Tu grandeza nadie te la quita. Te quiero mucho hermano Jefferson Farfán”, escribió Paolo Guerrero dentro de los comentarios que empezó a recibir la ‘Foquita’ tras su pronunciamiento.

Paolo Guerrero envió mensaje de apoyo a Jefferson Farfán (Instagram)

“Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...”, compartió la ‘Foquita’ desde sus redes sociales la noche del lunes.

Jefferson Farfán vuelve a sentir molestias en su rodilla operada

El hijo de Villa El Salvador no se rinde, pese al tamaño de la dificultad que tiene al frente. “La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido. Volveremos a encontrarnos pronto”, añadió.

