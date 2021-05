Los hinchas de Alianza Lima tendrán que esperar para ver a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán defendiendo, juntos, las sedas de Alianza Lima. Julio Rivera, hermano del jugador de Inter de Porto Alegre aseguró que esta decisión no está en los próximos planes del jugador que a final de año termina su contrato con el cuadro colorado.

“Yo conversando con él, me dice que él quiere a su Alianza (Lima), pero que todavía está para jugar competencia del más alto nivel. No digo que el nivel de Perú es bajo, pero está todavía para hacer grandes cosas. Yo lo puedo certificar como hermano mayor, que todavía para Alianza no. Lo consulté con él y me dijo que no, todavía no. De repente en un futuro”, señaló Rivera a TV Perú.

El popular ‘Coyote’ también se encargó de dar una buena noticia y es la total recuperación del capitán de la selección peruana, quien sería convocado por Ricardo Gareca de cara a los partidos por las Eliminatorias Qatar 2021, ante Colombia y Ecuador.

Paolo Guerrero recibe respaldo de compañero

MÉDICOS DE ESTADOS UNIDOS LO RECUPERAN

“Paolo sintió una molestia durante un entrenamiento. Sufrió una pequeña hinchazón en la rodilla. De repente uno inconscientemente está protegiendo la lesión y pisas diferente, entonces normal que se te inflame la rodilla. Gracias a Dios no era grave”, comentó el popular ‘Coyote’.

El capitán de la selección peruana recibió la ayuda de un fisioterapeuta que envió Ricardo Gareca, pero a esta terapia sumó otro tipo de ayuda profesional. “Ya pasó todo su tratamiento. Inclusive han venido médicos de Estados Unidos a verlo a Brasil y le han dicho que con sus terapias que ha hecho ha quedado ok”, agregó.

Todo haría indicar que Paolo Guerrero regresaría en los próximos días al Campeonato Gaúcho, la idea es que recupere ritmo competitivo y pueda ser tomando en cuenta por Miguel Ángel Ramírez para la Copa Libertadores.

