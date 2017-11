Paolo Guerrero a la Federación: “Cómo es posible que ningún dirigente tome cartas en el asunto” [VIDEO]

El señor José Guerrero ya no puede más con la indignación sobre el caso de doping que está enfrentando su hijoPaolo Guerrero. Su papá exige a la Federación Peruana de Fútbol y al cuerpo médico que acompaña a la selección peruana de fútbol que den un informe del medicamento que le aplicaron al ‘Depredador’.

Un día después de que la FIFA comunicó que Paolo Guerrero se encuentra suspendido 30 días por un resultado analítico adverso en el control antidopaje, su papá José Guerrero manifestó su incomodidad con la Federación Peruana de Fútbol y contó lo que conversó con el futbolista.

José Guerrero señaló que a aproximadamente a las 2 de las tarde habló con su hijo Paolo Guerrero. “Hablé ayer con Paolo y me dijo ‘¡cómo puede ser posible, papá, que ningún dirigente haya tomado cartas en el asunto! ¡No puede ser posible! Llamo a cierto dirigente y no me contesta’”, dijo el papá del 'Depredador' a Radio Nacional.

Papá de Paolo Guerrero cuenta lo que habló con su hijo

Según José Guerrero, su hijo le contó que le aplicaron una inyección. “A él le han aplicado una inyección. ¡Qué inyección le han puesto! Deben asumir su responsabilidad. Ellos deben tener un informe de lo que le han puesto”, agregó indignado el papá de Paolo Guerrero.

“Ellos tenían que tomar cartas en el asunto para defender a su jugador. No puede estar desamparado… Estoy un poco molesto por esta situación. Ellos han debido defenderlo inmediatamente. Hablé ayer a las 2 de la tarde”, continuó diciendo el papá de Paolo Guerrero en la entrevista.

Además, en esa conversación, Paolo Guerrero le aseguró a su papá que solo consumió lo que los doctores le dieron. “Me dijo ‘yo no he consumido nada. Yo solo he hecho lo que me ha dicho el doctor’ por el problema que tenía mucha mucosidad que no lo dejaba jugar. Lógicamente está molesto. Que diga el cuerpo médico qué le aplicó. Por qué no le muestran el informe de lo que le han aplicado”, continuó diciendo el señor José Guerrero.



Por otro lado Julio Segura, médico de la selección peruana, quien también habló con Radio Nacional sobre el caso de Paolo Guerrero dijo "En la selección sabemos lo que es el control antidoping. Por lo tanto no usamos sustancias que produzcan doping. Es lamentable lo que pasó con Paolo Guerrero, pero estoy seguro que no hubo ningún problema por parte de nosotros".

