La crisis que ha desatado Paolo Guerrero en Inter de Porto Alegre no ha dejado indiferente a nadie. Sus compañeros de equipo y los hinchas han manifestado su posición. A estas voces, ahora, se suma la de una leyenda en el cuadro colorado como Valdomiro Vaz Franco, tricampeón brasileño y diez veces campeón gaucho en la década de 1970, quien ha dejado un mensaje nada amigable para el peruano.

El exdelantero brindo una entrevista para “Esporte & Cia”, de Rádio Gaúcha, donde se mostró sorprendido por la postura con la que del goleador. “Estoy muy molesto con este asunto de hablar mal del Inter. El Inter hizo el mayor esfuerzo para ficharlo, lo respaldó todo el tiempo. Se lesionó y el club lo dio todo. Si pidió irse, ya no hay ambiente”, dijo.

Valdomiro reconoció que el tiempo de Paolo Guerrero está agotado en el club. “El jugador al que no le gusta el Inter no se puede quedar. Hay muchos jugadores a los que les gustaría usar esta camiseta. Guerrero siempre ha sido bien tratado, ha tenido uno de los sueldos más altos del club, pero no quiere quedarse. Entonces, la directiva tiene decirle: cada uno va por su lado”, agregó.

Paolo Guerrero y su posible salida del Inter de Porto Alegre

Valdomiro fue crack con a camiseta colorada (Foto: @SCInternacional)

Reemplazar a Paolo Guerrero no le parece una tarea difícil al histórico jugador. “Inter tiene otros jugadores. Está este chico, Yuri, que, a mi juicio, no se puede quedar fuera del equipo. También está Praxedes. El Inter siempre ha sido una cantera de jugadores importante”, finalizó.

