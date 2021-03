Los hinchas de Alianza Lima tiene motivos para preocuparse, pues uno de los sueños de ver jugar a Paolo Guerrero con la casaquilla blanquiazul quedaría en riesgo, luego que el presidente de Inter de Porto Alegre, Alessandro Barcellos, reconociera que en breve no solo renovarían contrato con el peruano, sino que además hablarían de un plan para que se retire en el cuadro ‘colorado’.

“Paolo es un jugador muy importante para nosotros. Tiene una capacidad inmensa de que el equipo crezca. El año pasado tuvo un excelente momento que se paró por una lesión. Hoy ha tenido una recuperación rápida con mucha responsabilidad y empeño para volver a jugar. Hemos tenidos cuarto casos de estos y la de Paolo ha sido la más positiva”, contó el titular del cuadro brasileño para RPP.

Ante el regreso del ‘Depredador’ la directiva espera asegurar su presencia en los próximos años. “Vamos a trabajar para renovar el contrato que finaliza este año, porque es un jugador que hace crecer mucho a nuestro equipo”, comentó Barcellos.

Paolo Guerrero volvió a los campos de juego tras 210 días (Video: Latina)

El presidente del club no descartó plantearle la posibilidad de retirarse con la camiseta de Inter de Porto Alegre. “Esta no es una decisión no solamente nuestra, sino también del jugador. Tenemos que saber qué es lo que piensa Paolo Guerrero, sobre su futuro. Él está contento aquí y hay una buena relación y en su momento adecuado hablaremos de ese tema”, precisó.

“Hay interés de que permanezca aquí, pero hay que saber cuánto tiempo espera seguir jugando y ahora lo primordial es que se recupere. La primera etapa ha sido cumplida y ahora tiene que adecuarse al nuevo modelo de juego”, añadió.

El goleador de la selección peruana tiene un nuevo reto “Tenemos un nuevo comando técnico y Paolo Guerrero está integrándose ya al trabajo de Miguel Ángel Ramírez. Él maneja muchos sistemas de juego y creo que se adaptará al nuevo sistema”, finalizó.

