Paolo Guerrero fue titular este jueves en el triunfo de la selección peruana 2-0 ante Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Y una pregunta caía de madura. El tema: su rendimiento. Trome se la hizo.

El ‘Depredador’ luchó, intentó jugar y tuvo varios duelos con los centrales de ‘La Roja’, uno de ellos fue Guillermo Maripán, quien se impuso en muchas ocasiones en el duelo contra el delantero del Internacional de Porto Alegra. Por eso, TROME le hizo llegar la siguiente pregunta: Paolo Guerrero, tuviste ahí un duelo con Maripán, donde en muchas ocasiones no saliste airoso, ¿cuánto crees que falta para que vuelvas a tu nivel más óptimo?

“Tuvimos roces, tengo roces con todos los zagueros, que es normal, es parte del partido. nada de extra deportivo ¿Cuánto me falta para que vuelva a mi nivel? Primero resolver el tema de mi rodilla, que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma, teniendo un poco de paciencia. Para mí es importante estar jugando, en mi equipo no estoy jugando y eso me deja un poco triste. Pero bueno, seguir trabajando, que el trabajo va a ser mi sacrificio para yo volver a jugar tanto en mi equipo como en la selección”, le dijo a TROME.

Finalmente, Paolo Guerrero en estas Eliminatorias lleva disputados cinco partidos con la selección peruana y no tiene gol hasta el momento. Sin embargo, nadie discute su entrega, profesionalismo y ganas de ayudar a conseguir el resultado.

