La actualidad de Pedro Aquino mejora constantemente en Club América de México. El volante de la selección peruana es seguido por algunos clubes de Europa, tras formar parte del once ideal de la Liga MX cada domingo, situación que le ha permitido aumentar su valor en el mercado.

Según el último reporte de Transfernarkt el jugador peruano ha experimentado un crecimiento en su producción futbolística, lo que se ha traducido en su cotización, pues su valor aumentó en 2.5 millones de euros, por lo que ahora cualquier equipo que desee contar con el pupilo de Santiago Solari tendría que negociar con las ‘Águilas’ sobre los 7 millones de euros.

Tras este reporte el mediocampista se ha convertido en el tercer jugador más caro de la selección peruana después de Renato Tapia (30 millones) y Andre Carrillo (8.5 millones).

Pedro Aquino es el tercer futbolista más caro del Perú

AMERICA SERÁ SU TRAMPOLÍN

Pedro Aquino sabe que su buen momento en Club América lo ha puesto en la mira de equipos importantes en el ‘Viejo Continente’. “Estar en América no es mi techo. Me gustaría emigrar y seguir creciendo futbolísticamente. Quizás llegue la oportunidad y pueda asumir nuevos retos”, comento el jugador para Diario AS.

TE PUEDE INTERESAR