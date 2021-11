El secreto de Pedro Gallese: Habla su preparador de arqueros en Orlando City

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana y del Orlando City (MLS), fue el héroe en Caracas. Quién no gritó, abrazo y se emocionó con ese atajadón de Pedro Gallese ante Darwin Machis, que mantuvo la diferencia 2-1 ante Venezuela y que nos permite en estos momentos estar en puesto de clasificación al Mundial Qatar 2022, con 17 puntos, a falta de 4 fechas para que acabe la Eliminatoria en Sudamérica.

¿Cómo llegó Gallese a ser considerado uno de los mejores porteros del mundo? Hay un clave de ese buen momento, se trata del venezolano César Baena, preparador de arqueros de Orlando City. Desde Estados Unidos, Baena atiende a TROME en exclusiva, luego del gran desempeño de su pupilo, quien con sus atajadas en esta fecha doble de Eliminatorias nos permite estar cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué opina del momento de Pedro Gallese ante Venezuela?

Yo estoy trabajado con Pedro Gallese desde hace dos años y quiero que le vaya bien, por cómo es él y la manera cómo trabaja. Estoy contento por el trabajo de Pedro cada día. Además, en cada partido lo demuestra siendo un hombre con un perfil para grandes retos.

¿Y cómo describe la personalidad de Pedro Gallese?

Es un tipo bien humilde y es un arquero de experiencia. Cuando él llegó hace dos años acá a Orlando --y a veces, el arquero de experiencia, jerarquía, tiene su rutina-- pero Pedro es un tipo muy aplicado para el trabajo, La verdad que Gallese me puso muy fácil el trabajo porque es un hombre obediente, acepta las indicaciones y las correcciones las oye. Y, aparte, ve muchos vídeos, después de un partido, él te busca y te dice: “Profesor, creo que fallé acá, insistamos más aquí, en esta parte del trabajo” y eso se te hace el trabajo más fácil para mí.

Hoy se le observa más seguro en el juego aéreo, ¿usted trabajó con Pedro Gallese ese aspecto?

En la parte del mano a mano, Pedro Gallese es un privilegiado, porque siempre sale airoso y tiene un porcentaje alto en el uno contra uno. Incluso el último partido contra Montreal, que necesitábamos el triunfo o empate, Pedro nos salvó comenzando el partido, un mano a mano, que nos mantuvo con la ilusión y la fuerza de poder conseguir el resultado luego de esa atajada. Yo me refuerzo mucho con Óscar Ibañez, que desde que vino Pedro a Orlando, semanalmente hablamos sobre él, sus fortalezas y partes débiles. Y sí, en el juego aéreo no es que era su parte débil, pero sí había que insistirle en que se atreviera en los duelos aéreos y lo ha mejorado mucho porque una de las cosas que me dijo Óscar Ibañez, el preparador de arqueros de la selección peruana, me dijo: “César, hay que insistirle a Pedro en esa parte y si él mejora ahí va a ser un arquero más completo”. Y es que Pedro es un tipo muy receptivo para recibir las instrucciones y él mismo pide: “Profesor, vamos a terminar con los cruces” Los cruces de adversarios, el espacio y el tiempo, que es fundamental en el arquero. Y mira, ayer salió dos veces a cortar y salió airoso. Aquí en la MLS el fútbol es parecido al inglés, donde hay mucho juego aéreo, y Pedro en todas las pelotas que sale a cortar en el juego aéreo salió airoso.

¿Qué otras cosas habló de Pedro Gallese con Óscar Ibañez?

Con Óscar siempre hablamos y me dijo que Pedro es un tipo muy completo y está en un punto alto de madurez. Y el tema era el juego aéreo, que no era que erraba, sino que había que fortalecerlo con trabajo y videos. Además, con sus ganas de él de mejorar todos los días, es un punto alto a su favor en este momento.

Y encima de ser aplicado, ¿hace que ataje penales?

Con nosotros la temporada pasada llegamos al Play Off con una atajada de Pedro vía penal. Acá se acostumbra, antes del partido, le damos una referencia en el partido y le manifestamos los posibles pateadores de penales para que lo analice y estudie. Además, se le manda también en hojas. Por ejemplo, ayer, Machis, de seguro Óscar seguramente lo hizo y le manifestó de repente ha pateado 7 a la derecha o izquierda o ven dónde falló más. Y eso es válido para el arquero. Lógicamente, eso no te va a decir que vas a tener éxito en atajar el penal, pero sí es buena referencia para decidir a qué lado irte cuando patea. Y no solo en los penales, los tiros libres, tiros de esquina, y son herramientas que le damos al arquero para que tenga una noción del rival.

¿Usted habló con Pedro Gallese luego del triunfo de Perú ante Venezuela?

Yo simplemente antes del partido le deseé suerte, como siempre lo hace el cuerpo técnico, y después lo felicité. Y sí le dije, antes que se vaya Pedro, que la única manera de que Perú tenga opciones de seguir con chances a entrar al Mundial, era ganarle a Bolivia y Venezuela. Por suerte, sacaron los seis puntos que los acerca al Mundial.

Da la sensación desde afuera que si Pedro Gallese sigue en ese nivel se repotencia Orlando y la selección peruana...

Orlando es un equipo que tiene entre 9 u 8 años en la MLS y los dos años que tiene Pedro Gallese en el club, el equipo ha entrado en los play off, ya que anteriormente no lo había hecho. Con la llegada de Óscar Pareja, nuestro entrenador, se logró. Y lo primero que pidió cuando llegó es que necesitaba un arquero y él me eligió en su cuerpo técnico. Pedro estaba en una lista de 18 posibles porteros que podían venir. De esa lista, me tocó a mí revisarlos y analizarlos. Ahí también estaba Wuilker Faríñez, y yo me decido por Pedro. Al primero que llamé fue a Óscar Ibañez y le pregunté, ¿Cómo era la forma de ser de Pedro Gallese? e incluso hablé con el profesor Ricardo Gareca y su comentario fue fundamental para que esté acá.

¿Cómo analiza el futuro de Pedro Gallese de cara a los cuatro partidos que faltan en las Eliminatorias?

Pedro Gallese tiene algo muy particular, que él va creciendo conforme la competencia se va poniendo más dura. Acá lo demostró, ya que hubo un momento en que los equipos te estaban apretando y Pedro, los últimos cinco partidos, fue fundamental. Te sacaba dos o tres balones para que el equipo esté en cero o mantenga el resultado. Yo he visto cómo la selección peruana ha ido creciendo y eso es importante. La competencia lo ha llevado a que Perú esté más concentrado. Y eso es parte de Pedro, él es el tipo que a medida que la competencia se pone más dura, se vuelve más fuerte.

