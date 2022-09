¿Quién es Pedro García y por qué es tendencia cada vez que opina en Movistar?

Mientras usted lee estas líneas el periodista deportivo Pedro García sigue siendo tendencia en redes sociales. ¿La razón? un comentario en el final del Perú vs. El Salvador que a muchos pareció fuera de lugar. Lo peculiar, y por eso la razón de esta nota, es que el apodado “El Internacional” no es nuevo en este protagonismo excesivo en las redes, esta vez por un comentario sobre Bryan Reyna de la selección peruana. Anteriormente, no hace mucho y cada cierto tiempo, deja un comentario que retumba en los hinchas del fútbol peruano.

Empecemos por el principio...

Pedro García se ha convertido en todo un personaje, es ya parte del universo peculiar que conforma el fútbol peruano. Recientemente protagonizó un bochornoso momento con Diego Rebagliati, otro de los analistas de ‘Al Ángulo’, cuando ambos aseguraban que Jefferson Farfán no jugaría el clásico entre Alianza Lima y Universitario.

La riña en vivo se convertiría en un ridículo luego que Jefferson Farfán jugara el clásico pese a que ambos aseguraron que no. Incluso Rebagliati había asegurado que “fue a la fuente” y le preguntó a Farfán si jugaría, a lo que el atacante le dijo que no.

¿Quién es Pedro García?

Pedro García es uno de los periodistas deportivos de mayor experiencia en la televisión peruana. Su trayectoria es impecable, lleva años en la TV y sus coberturas abarcan todo tipo de eventos especialmente con la selección peruana. Eso sí, el personaje de analista interminable y de gusto por el comentario extenso se acentuó desde que integró el panel de ‘Al Ángulo’, seguramente el programa deportivo más exitoso de la pantalla chica nacional en los últimos años.

¿Por qué es tendencia tras el Perú vs. El Salvador?

En el final del triunfo de la selección peruana, Pedro García soltó un comentario que de inmediato fue definido como “fuera de lugar” en redes sociales. ¿Qué dijo?

“Carrillo, un jugador con la vida resuelta, abraza a un chico pobre que juega en Perú, como Bryan Reyna. Ojo, que nadie me malinterprete, pero es tal cual, la bienvenida al Grupo”.

Este comentario polarizó de inmediato.

Hace unos años también fue tendencia por desestimar la opción de que Gianluca Lapadula juegue por la selección peruana, luego de haber dicho que no en el 2015.

“Me hace ruido que en su momento dijera no. Ahora que se armó la fiesta, quiere bailar. No seamos segunda opción de nadie. Tan mal estamos que dependemos de un Lapadula”, dijo Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’ en 2020, cuando se conoció que Lapadula quería jugar por la bicolor.