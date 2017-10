Perú vs. Argentina: Jefferson Farfán recibe tarjeta amarilla y se queda fuera del Perú vs. Colombia [VIDEO] 

La tensión del Perú vs. Argentina la tienen millones de peruanos y sobre todo los once jugadores que se encuentran enfrentando en este momento a la albiceleste. Pero deben ser cautelosos con cada jugada, pues algunos están a un paso de quedarse fuera del Perú vs. Colombia. ¿De qué se trata?

Una amonestación con tarjeta amarilla a alguno de los siete jugadores en capilla, los dejaría fuera del partido ante Colombia por suspensión, duelo que decidirá la suerte de la blanquirroja rumbo a Rusia 2018.

Jefferson Farfánes el primer jugador en quedarse fuera del partido contra Colombia. La ‘Foquita’ Farfán recibió una tarjeta amarilla en este partido de Perú vs. Argentina. Esta noticia ha dejado un sinsabor en los peruanos.

Los otros seis jugadores que deben cuidarse para no quedar fuera del Perú vs. Colombia son Luis Advíncula y Miguel Trauco, quienes son piezas clave del equipo de Ricardo Gareca. Además de Nilson Loyola.

La lista de los jugadores en capilla la completan tres de los cuatro arqueros: Carlos Cáceda, José Carvallo y Pedro Gallese. Este último se encuentra cuidando el arco en este Perú vs. Argentina. Cualquier mal movimiento podría dejarlo fuera del próximo partido.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.