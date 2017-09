El Argentina-Perú se juega en las dos canchas, y si bien aquí nos encargamos de analizar los puntos flacos del equipo de Jorge Sampaoli, desde el país del 'tango' hacen lo mismo. Gustavo López, reconocido periodista quien volvió a la cadena FoxSports luego de 7 años dio su opinión sobre la 'blanquirroja'.



"Una de las debilidades que yo puedo ver en Perú es la zona defensiva, no la veo muy sólida. Lo sufrieron en los últimos partidos. Por ejemplo, no puede ser posible que (Leonel) Justiniano casi les empate en los descuentos ante Bolivia. Esa es una carencia que yo puedo ver. Eso también sucede por no cerrar los partidos", señaló López.

Gustavo López Gustavo López (izquierda) es uno de los conductores, junto a Martín Liberman, del programa Juego Sagrado.# Gustavo López

El comentarista argentino se expresó también sobre la ventaja que tiene Perú por haber empezado a entrenar mucho antes que la 'albiceleste'. "Nosotros tenemos cuatro jugadores en Italia, cinco en Inglaterra, otros en España. Por eso (Jorge) Sampaoli debió viajar y mostrarles videos a los futbolistas", señaló.



Finalmente la decisión de jugar el partido en la 'Bombonera' causó extrañeza en el periodista. "Argentina perdió en la cancha de River, en Santa Fe, en Rosario. Ahora volvemos a cambiar, no se, me parece innecesario eso porque la cancha no juega", finalizó.