¡El sueño a Qatar sigue intacto! Este jueves, la selección peruana se impuso 3-0 a Bolivia por la fecha 13 Eliminatorias Qatar 2022 y, con ese resultado, la ‘bicolor’ se puso a dos puntos de los puestos al Mundial. De esta manera, el equipo de Gareca sigue con vida y depende de sí mismo para lograr el objetivo que todos anhelamos.

No obstante, a pesar del triunfo hubo cosas que hay que mejorar y que a continuación detallaremos.

Gareca planteó bien el partido

Desde el inicio, Perú salió con todo y Gareca, con su planteamiento, sacó ventaja de Bolivia. Ubicó a Christian Cueva junto a Sergio Peña y Christofer Gonzáles para que con sus habilidades tengan manejo del balón y le quiten protagonismo a Bolivia. No obstante, Gianluca Lapadula la peleó y buscó cobrarse su revancha de no anotar y, al final gritó gol. Sumado a eso, fue acertada la decisión de poner a Christian Ramos junto a Alexander Callens, quien corto y sacó del partido a Marcelo Martins, goleador de las presentes Eliminatorias con ocho tantos. A ello, en la banda izquierda, Miguel Trauco estuvo impecable tanto para cortar el juego como para proyectarse e incluso dio asistencia de gol para que Cueva anote.

Lapadula asumió el rol de líder

Cuando Ricardo Gareca dio la lista de 28 jugadores y solo convocó a tres delanteros surgieron muchos cuestionamientos por dicha decisión. Sin embargo, el grupo respalda al técnico y con su desempeño lo dan todo. Gianluca Lapadula aprovechó la oportunidad y no solo anotó, sino buscó, fue a la dividida por el juego aéreo y siempre estuvo ahí, incisivo en el área chica. El delantero de Benevento con su juego y entrega ya se ganó el cariño y respeto de todo el país.

Pudieron haber más goles

En el segundo tiempo, dio la sensación que Perú paró la máquina de goles y, salvo ese pase venenoso de Cueva a Lapadula, no hubo otra ocasión de peligro. Dio la percepción de que nos conformamos con el resultado, cuando Bolivia dejó licencias defensivas para que le hagamos más daños. Y es que, en estas instancias, la diferencia de goles es clave para definir los puestos de clasificación al Mundial.

Gallese enorme

El arquero de Orlando City atajó más de 10 puntos. La continuidad en su club ha sido clave para que su rendimiento sea alto. Los equipos consiguen grandes cosas cuando su linea defensiva está en un gran nivel. Esperemos en las cinco finales restantes, mantenga este rendimiento, ya que dependemos de sus atajadas para lograr el objetivo mundialista.

Tapia fue el eje del equipo

Muchas veces se le criticó a Renato Tapia por las jugadas de más que hizo o las desconcentraciones que no fueron favorables a Perú. Sin embargo, esta noche se jugó un partidazo. No solo para cortar el juego, sino asumió el rol de Yotún de ser el cerebro de la selección: distribuyó, tuvo buena visión de juego y cortó a los rivales de gran manera. Y es que jugar en una liga competitiva como la española ha sido vital para el nivel que ha mostrado esta noche.

El bonus track

Nadie duda del talento de Christian Cueva. Es demasiado crack en el uno contra uno, hábil con el balón y sabe en que momento con su velocidad desequilibrar a los rivales. Además, pese a su estatura no arruga al juego aéreo y esta vez no fue la excepción, ya que esta noche lo hizo y sumó un tanto más en su cuenta personal de las Eliminatorias (anotó su cuarto gol). Sin embargo, su celebración fue innecesaria, ya que él no debe de caer en las provocaciones, por la cual se ganó una amarilla innecesaria, que a futuro nos puede perjudicar. Si él siente que tiene mucho detractores, debe solo enfocarse su capacidad en la cancha para el bienestar de la bicolor. Ahora, queda pensar en Venezuela y conseguir otros tres puntos que nos acerque al Mundial de Qatar 2022.

