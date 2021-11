Luis Cristaldo y su reflexión sobre la ‘Bicolor’: “Perú tiene una delantera que está en deuda con la selección”

A pocas horas del Perú vs. Bolivia a disputarse en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, el exmundialista con la selección de altiplano, Luis Cristaldo habló de todo con TROME. Y es que, para ambas selecciones el partido de esta noche es clave que consigan un triunfo si desean alcanzar el quinto lugar que otorga un repechaje para el Mundial.

“Estamos ante un partido definitorio para ambos en su carrera hacia la posible clasificación del próximo Mundial. La ventaja que tiene Perú es que juega de local, y tiene algunos jugadores que están pasando por un buen momento y tienen la obligación de ganar. Conociendo lo que juega Bolivia, no es un secreto y sabe de quién tiene que cuidarse, por donde atacar y el estilo de juego del profesor César Farías. El local si o si tiene que ganar porque otro resultado no le sirve, así que será muy difícil para Bolivia y creo que si no venía de un buen resultado de su amistoso ante El Salvador y por ahí si perdía, Perú estaría confiado en este momento, pero no lo está porque enfrenta a una selección que viene de tres victorias consecutivas. Sin embargo la diferencia está que Perú tiene más figuras que Bolivia, ya que Bolivia tiene a Marcelo Martins y Lampe”, manifestó Luis Cristaldo a Trome.

“Bolivia perdió puntos de local y si no lo recupera hoy ante Perú de visitante se le complica todo. Este es un partido clave para Bolivia porque después tiene dos partidos complicados. Está difícil porque desde el comienzo Perú querrá salir a pasar por encima y ahí es donde Bolivia tiene que estar ordenado y que no le saquen ventaja en los primeros 20 minutos, donde a nosotros siempre nos costó controlar”, agregó.

¿Cómo se vive el partido de Perú vs Bolivia en tierras del altiplano?

Luis Cristaldo, exfutbolista del seleccionado boliviano nos cuenta como se vive la antesala en su país a poco del partido. “Todos estamos ilusionados. Yo más, estoy ilusionado y como conocedor del fútbol boliviano, tengo un entusiasmo moderado, pero el aficionado está ilusionado y confiado que se gané el partido esta noche. Por otro lado, es algo muy difícil para Bolivia, como te dije antes. hay dos referentes si no funcionan, la vamos a pasar mal. Primero, Lampe que va a tener bastante trabajo y Marcelo Martins si está en sus días y tiene una pelota tiene que anotar, pero una selección que quiere clasificar al Mundial no puede depender de dos jugadores, en esta instancia que estamos. Aquí ya influye los 11 jugadores que saldrán al campo”, afirmó.

No estuvo de acuerdo con el amistoso ante El Salvador

El exmundialista con Bolivia en 1994, Cristaldo deja en claro que no estuvo de acuerdo con el amistoso que tuvo su selección en Estados Unidos ante El Salvador. ¿La razón? El viaje y la recuperación es corta para el partido de esta noche. “Encima Bolivia viene de un viaje largo a Estados Unidos, donde algunos jugarán hoy y esperemos no le pase factura esta noche en el tema físico. para que corran bien los 90 minutos. Todo eso puede jugar a favor de Perú, porque para mi, ese amistoso no tiene ningún beneficio o al menos que se haya jugado acá en Santa Cruz, pero viajar a Estados Unidos es muy complicado”, argumentó.

No obstante, Cristaldo comenta que en Bolivia no hay formación de jóvenes y si lo hubiera es muy malo. ”Si no se trabaja hay chicos que se pierden y los que están en la selección algunos chicos tienen poco rodaje internacional y es una pena porque si no pules a los chicos, el rival te pasa por encima. Una selección no puede depender de dos o tres jugadores. Es complicado y estos últimos triunfos solo tapa el mal trabajo. Ojalá esta noche no volvamos a nuestra realdad y sigamos manteniendo la ilusión de ir al Mundial”. comentó.

¿La ausencia de Guerrero en Perú es un alivio para Bolivia?

Le consultamos a Luis Cristaldo y esto nos comentó. “Guerrero es espectacular, un delantero que siempre me gustó verlo jugar y muy definitorio en esta clase de partidos, pero Perú tiene una delantera que está en deuda con la selección. Hoy van a querer cumplir con eso, hablando de Lapadula, quien tiene para mostrar mucho más y ese deseo hace que pueda hacer un gran trabajo. Antes cuando enfrentaban a Bolivia decían partido ganable y lo veían relejado. Yo creo que Perú no entrará relajado y tiene que ser un equipo con entrega. En el mediocampo yo no sé si jugará Cueva y en la anterior Eliminatoria nos anotó un gol. Sin embargo, en La Paz pierde la pelota en el gol de Bolivia y varios compañeros le llaman la atención. Yo como futbolista te puedo decir que los jugadores esperamos este partido para cobrarnos esta revancha y tratar de enmendar y en la cabeza, él va a querer hacer un buen partido y anotar goles para borrar ese error. Esperemos, Lampe esté mejor que él en su nivel”, sentenció.

