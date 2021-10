Marcelo Martins Moreno es sin duda uno de los mejores jugadores de la selección de Bolivia y Ricardo Gareca debe tomar sus precauciones si la bicolor desea obtener el resultado en La Paz.

Y es que este domingo Perú enfrenta a Bolivia, en los 3.600 metros de altitud de La Paz. El duelo inicia a las 3:00 de la tarde (hora peruana), mientras que en territorio boliviano se jugará a partir de las 4:00 p.m.

“El jugador de fútbol tiene que cambiar rápido el chip y nosotros pensamos en lo que es Perú, en cómo podemos hacerle daño. Los estamos analizando con los videos que nos ha mostrado el profesor, el cuerpo técnico. Hoy es nuestra última práctica, analizando lo que va a ser, de cómo le vamos a hacer daño a ellos, porque aquí tenemos que ser fuertes”, expresó Martins ante la prensa.

Agregó que la altura no juega sola a favor del conjunto altiplánico, sino que deben hacer la diferencia para vencer a la selección peruana. Asimismo, sostuvo que los dirigidos por Ricardo Gareca pueden conocer lo que es jugar en altura, “pero otra cosa es estar aquí”.

“Aquí muchas veces hay selecciones que la pasan mal, pero (la altura) no la juega sola. La altura no está ahí, no hace nada. Nosotros tenemos que hacer valer este partido que tenemos de local, tenemos que hacer las cosas bien para que así podamos sacar un buen resultado, independiente de lo que ha hecho Perú en altura”, sentenció.

