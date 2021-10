Milton Melgar es un exfutbolista boliviano que jugaba de centrocampista y que paseó su talento por clubes como Boca Juniors y River Plate de Argentina. A horas del duelo entre Bolivia vs. Perú por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, a disputarse en La Paz, TROME se contactó con él para que analice lo que será este duelo imperdible.

“El partido siempre va a ser complicado para nosotros. Bolivia, dentro de lo que ha sido su participación en estas Eliminatorias, no ha sido favorable y nos han sacado puntos en La Paz”, afirmó Milton Melgar a Trome, en exclusiva.

Pese a que espera ser favorito en La Paz, el exjugador reconoce que el equipo no ha sabido aprovechar en estos partidos que pasaron, pero no dejan de ilusionar por obtener un resultado favorable.

“Estamos pasando por una situación muy complicada, pues el fútbol boliviano, diría yo está agonizando, por los manejos dirigenciales y la crisis económica de los clubes, un abuso de parte de la Federación Boliviana con el cumplimiento de las normas y muchos fallos del Tribunal de Resolución de Disputas que no se cumplen mediante esas resoluciones a favor de los futbolistas por demandas salariales. Aparte de eso, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, abuso por parte de los dirigentes, donde el Tribunal las resoluciones que emite no se cumple y muchas otras cosas más. No quiero seguir hablando de los graves problemas que hay en mi país, pero no puedo hacer un análisis sin dejar de lado la problemática del fútbol boliviano”, manifestó Melgar.

Milton Melgar habló en exclusiva con TROME

MANTIENEN LA ILUSIÓN

Por otro lado, indicó que los futbolistas bolivianos están jugando con mucha desventaja a comparación de otros países y destacó el desempeño de Paolo Guerrero.

“De todas manera la ventaja que pudiéramos tener por lo que no viene Paolo Guerrero, un delantero de jerarquía, que indudablemente es peligroso en cualquier momento, hasta con una pierna porque es un goleador. Perú tiene esa situación que puede tener otros jugadores que pueden cumplir en esta clase de partidos por lo que ha mostrado, a pesar de que no ha tenido un rendimiento parejo en estas Eliminatorias (...) Tiene jugadores de mucha jerarquía y mundialistas que ya conocen torneos exigentes como el de este domingo, sin embargo, nosotros estamos ilusionados en que podamos ser fuertes en la altura y que podamos aprovecharla”, confesó Melgar a este diario.

¿Cómo se vive en La Paz, el Bolvia vs. Perú por Eliminatorias? Milton Melgar, exseleccionado boliviano nos responde esta interrogante.

“Pese a la realidad que vivimos en el fútbol boliviano, la gente sigue siendo optimista, pensando en tener un par de resultados favorables en los dos próximos partidos. Quizás no como antes, pero hay una ilusión de ganar estos dos próximos partidos. Siempre manifestamos que tenemos la ventaja de la altura y no sé aprovechó porque no se ha hecho un proyecto que beneficie a la preparación de la selección. Pero por las estadísticas hay una ilusión de poder ganarle a Perú”, sentenció Milton Melgar a Trome

