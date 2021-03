UN SOLO PUÑO. El zaguero Miguel Araujo no solo atraviesa un gran momento en su equipo FC Emmen en Holanda, sino además ya tiene en la mira las Eliminatorias a Qatar 2022. El jugador de la selección peruana se refirió a la previa del choque contra Bolivia del 25 de marzo y a los referentes de la ‘bicolor’ y su momento. Araujo también reveló sus chances de cambiar de equipo al final de temporada.

“Siempre trabajo para ser titular en la selección. Más ahora que tengo muchos partidos en mi club y que soy capitán. Personalmente, me está yendo bien”, señaló el futbolista a RPP. Araujo acumula 23 partidos y 4 goles en la liga local, por lo que su nombre ya empezó a sonar en otros clubes.

“Es lindo escuchar las noticias de que otros equipos me quieren. La verdad que no se han comunicado conmigo ni con mi empresario. Sobre el AZ Alkmaar (otro club de Holanda) no hay nada concreto”, refirió el jugador de 26 años.

Miguel Araujo es quien corre con ventaja para formar la dupla central con Luis Abram en La Paz. (Foto: GEC)

Mirando el duelo contra Bolivia del 25 de marzo en La Paz, Miguel Araujo es una de las cartas para reemplazar al suspendido Carlos Zambrano. “Con Anderson Santamaría hay una competencia sana y eso hace que los dos mejoremos. No siento que tenga ventaja por haber jugado en la altura. Eso fue hace siete años cuando estaba en Sport Huancayo. Ahora todo es diferente. Bolivia ha crecido mucho como selección”, puntualizó Araujo.

Miguel Araujo se ha convertido en el motor anímico del Emmen FC. El defensa nacional acumula 4 tantos en la liga local (Foto: Emmen FC)

El zaguero, que también pasó por Alianza Lima, no ocultó su confianza en Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes llegarán sin ritmo a la doble fecha de eliminatorias. “Afecta mucho que Paolo y Jefferson no tengan continuidad. Son los dos capitanes y líderes del equipo. Sabemos de su capacidad y sé que han a llegar muy bien a los partidos. No tengo duda de eso. Todos participan en el chat de la Selección. (Gianluca) Lapadula me dijo que está contento por el recibimiento acá. Me dijo que no lo esperaba, pero que eso lo ponía muy feliz”, sentenció.

Araujo llegaría a partir del 20 de marzo a nuestro país, ya que el último partido del FC Emmen antes del parate será ese día en casa del Feyenoord.