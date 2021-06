Más allá de si Christian Cueva será utilizado por Ricardo Gareca en el debut de Perú ante Brasil en la Copa América 2021, la reincidencia de ‘Aladino’ en ampays y situaciones no propias de un deportista de alta competencia siguen causando dolores de cabeza en la selección peruana. Esta vez, El volante fue captado en una reunión social antes de viajar al torneo continental y aún continúa el misterio si entrenador del equipo lo tomará en cuenta en el once titular o no.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo del equipo peruano, conversó con FPF Play y le envió un mensaje al jugador del Al Fateh en este complicado momento.

Para ‘El Ciego’, es necesario que Cueva aproveche el gran momento que vive en su club. “Sería lo ideal (que tome protagonismo). Es el momento en el que viene mejor en toda la etapa que nos ha tocado jugar. Hacía mucho tiempo que no jugaba y ahora está jugando mucho en Arabia Saudita y va a depender de él”, dijo sobre Christian Cueva.

Además, Juan Carlos Oblitas dejó claro lo importante que es Cueva en el esquema de ‘El Tigre’ Gareca. “Cuando un técnico confía e insiste en un jugador es porque el jugador le da la posibilidad al técnico, y cuando un técnico te saca es porque el jugador lo está permitiendo”, agregó.

Oblitas finalizó explicando que Christian debe pensar exclusivamente en su carrera como deportista. “Va a depender de Christian (Cueva) que se dedique a jugar al fútbol. Su profesión es esa y todos vamos a estar agradecidos con él con ese tema. Lo necesitamos. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos actualmente: tenemos a Cueva, que tendría que ser un jugador preponderante”, dijo.

Perú y Brasil vuelven a enfrentarse, luego de que se enfrentaran por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 en el Estadio Nacional. Aquella oportunidad, los dirigidos por Tite se impusieron 4-2, llevándose consigo los tres puntos de la jornada. Más allá de las polémicas de aquel partido, el duelo en la Copa América tiene un gusto de revancha para la ‘Blanquirroja’.

La Selección Peruana llega con nuevos rostros como Gianluca Lapadula y Jhilmar Lora, buscando una mezcla entre experiencia y juventud. El ‘Tigre’ busca darle un cambio generacional a la ‘bicolor’ y, de paso, ampliar su universo de jugadores.

