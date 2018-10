Perú vs Chile: Arturo Vidal quiso hacer una jugada, pero Anderson Santamaría impuso respeto en zaga bicolor

Perú vs Chile. Anderson Santamaría impuso respeto en la zaga peruana cuando Arturo Vidal intentó hacer una jugada, aunque el jugador bicolor recurrió a la falta, esto fue aplaudida por los hinchas de la 'Blanquirroja' que se dieron cita en el Hard Rock Stadium, en Miami.



En el minuto 14 del primer tiempo, Arturo Vidal recibió un pase de espaldas, pero Anderson Santamaría lo 'rascó' al chileno, quien cayó al campo de juego.



Así, Anderson Santamaría hizo respetar la zaga bicolor ante Arturo Vidal que no hizo más que mirar al árbitro, en el Perú vs Chile.



Puedes ver todas las incidencias del partido amistoso entre Perú vs Chile en el Hard Rock Stadium, en Miami, AQUÍ.

La falta de Anderson Santamaría a Arturo Vidal. (Video: Movistar Deportes)