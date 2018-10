Perú vs Chile: Raúl Ruidíaz iba a anotar un golazo, pero jugador mapocho lo evitó en la línea del arco | VIDEO 

En el Perú vs Chile, Raúl Ruidíaz se perdió una gran ocasión tras patear un balón que chocó en el muslo de un jugador mapocho que estaba parado en la línea del arco.



Tras una gran jugada de André Carrillo, quien le cedió el balón a Christian Cueva, este pateó y aunque salió desviado, le cayó en los pies de Raúl Ruidíaz en el Perú vs Chile.



Raúl Ruidíaz se encontraba solo ante el arco, con el portero vencido, pero cuando pateó, un jugador mapocho sacó la 'redonda' en la línea del arco.



Puedes ver todas las incidencias del partido amistoso entre Perú vs Chile en el Hard Rock Stadium, en Miami, AQUÍ.



Raúl Ruidíaz se perdió un golazo ante Chile. (Video: Movistar Deportes)