¡Hasta el último aliento! La selección peruana se enfrenta este 5 de

octubre contra Argentina en 'La Bombobera' y ya tiene todo preparado. La distancia, el dinero y las pocas entradas hacen que millones de peruanos no puedan acompañar a la 'bicolor' en tierra gauchas. Es más que seguro que todos los peruanos que se encuentren en Argentina brindarán su aliento a más no poder.



Pero Perú tiene pactado el último encuentro contra Colombia este 10 de octubre en el Estadio Nacional en Lima. La algarabía por ver a la selección peruana es más que considerable.



Como se recuerda, la demanda de entradas para el Perú vs Colombia marca todo un hito en cuando al 'deporte rey' en nuestro pasí. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tuvo que reprogramar el inicio de la venta de entradas para poder evitar algún inconveniente y así evitar el acaparamiento de entradas para tan esperado encuentro deportivo.



¿Qué día salen a la venta?



Las entradas para el Perú vs Colombia tendrá lugar este 3 de octubre.



¿Cómo es la compra?



Sencillo. Primero debes de registrarte en la web de Teleticket y asegurarte que tu tarjeta esté habilitada para realizar compras online. ¡Atento con ese paso!



Segundo. Sobrin@, harás una cola virtual y una vez tengas la autorización tendrás 15 minutos para poder comprar la entrada.

El día del partido



Teleticket recuerda a todas las personas que irán al Perú vs Colombia que tiene que llevar su DNI para poder ser identificados plenamente.



¿Y si voy con mi chibol@?



Recuerda que tus pequeños también tendrán que pagar entrada para el cotejo deportivo entre Perú vs Colombia. No hay excepción, todos los niños deben de pagar su entrada.



¡Los rebecas!



También se recuerda que los revendedores de entradas estarán en la zona tratando de vender los tickets para el Perú vs Colombia pero con un precio astronómico. ¡Cuidado con las estafas!



Como se recuerda, fue el 27 de setiembre que la FPF comunicó vía Twitter que se realizaría el cambio de fecha para la venta de entradas. por la alta demanda de las mismas.



"El objetivo es minimizar la reventa de entradas, la FPF está postergando la fecha de salidad a la venta. Estamos tomando medidas efectivas en coordinación con las autoridades, Policía Nacional del Perú y Fiscalía para poner a disposición de los hinchas la mayor cantidad de entradas al precio oficial", es el comunicado que dejó FPF vía Twitter.

Nueva fecha de venta entradas Perú-Colombia: 3 de octubre. Estamos trabajando con la PNP y Fiscalía para minimizar la reventa. pic.twitter.com/jsQJ7JG3rJ — FPF (@TuFPF) 27 de septiembre de 2017

¿Y el precio de las entradas?



Norte y Sur: S/. 59

Oriente desde: S/. 190

Occidente desde: S/. 290



Ahora sí, ya tienes todos los datos para poder comprar y disfrutar para del último encuentro por las Eliminatoria Rusia 2018 entre Perú y Colombia en suelo incaico.



No olvides de compartir la información con todos lo hinchas que siempre tuvieron fe en la selección peruana y seguirán alentando hasta el final.