A los 89 minutos, los peruanos ya queríamos que el partido Perú vs. Colombia terminara. El 1 -1 nos permitía ir a repechaje para enfrentarnos a Nueva Zelanda y así ir al Mundial Rusia 2018, pero los once jugadores de la selección peruana no lo sabían aún. Uno a uno se enterando que los resultados de los demás partidos nos favorecieron y ahí la felicidad empezaba a hacer su trabajo. Las risas, los abrazos, las lágrimas. Renato Tapia, el más emocionado.

A penas le dijeron que Perú estaba en 5to lugar yendo al repechaje, Renato Tapia pudo respirar sin miedo. Pero no lo creía a pesar de que Leao Butrón se lo confirmaba. Esa humildad que lo caracteriza saltó en su rostro y como si no existiera nadie más, caminó entre los periodistas, equipo técnico y expulsó lo que había soportado durante 18 fechas.

Renato Tapia no necesitó una cámara sobre su rostro para poder expresar lo que 30 millones de peruanos estaba sintiendo por todo el país: cantando en la tribuna, gritando frente a sus televisores, alentando en los parques.



Mientras las cámaras y periodistas hablaban con Paolo Guerrero, al fondo, Renato Tapia no podía contener la emoción.

Esta vez no se consiguió una declaración inmediata de Renato Tapia, pero recordemos lo que dijo tras el partido Perú vs. Argentina cuando le preguntaron cómo sentía ser el posible futuro capitán. “Feliz porque en ese grupo se quieren todos. Si bien es cierto me llaman el capitán del futuro, es lindo pero… no tiene mucha importancia. Lo único es remar para sacar un buen resultado”