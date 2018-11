Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE | El Monumental de la UNSA en Arequipa será escenario de un vibrante partido amistoso por Fecha FIFA 2018. Para ver fútbol en vivo , Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE, este martes 20 de noviembre desde las 19:30 horas, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. El duelo entre peruanos y 'ticos' cuenta con el atractivo histórico de que los peruanos no pierden frente al rival costarricense desde hace 62 largos años. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del atractivo encuentro que será el último que dispute la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca en este 2018 mundialista.

En el Perú vs Costa Rica , la selección peruana está obligada a ganar a los 'ticos' para que no se enciendan las alarmas de un posible desvío en el rumbo logrado con su participación en el Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia en las Copas del Mundo. Para ver fútbol en vivo , el equipo del argentino Ricardo Gareca cuenta solo con un triunfo en sus últimos cinco amistosos después de Rusia. Salvo la contundente victoria frente a Chile (3-0) el pasado mes, Perú cosechó un empate con Estados Unidos (2-2) y tres derrotas, frente Alemania y Holanda, ambas por 2-1; y otra ante Ecuador, la menos esperada de todas el jueves pasado.

Los peruanos saltarán a la cancha del Estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), para el Perú vs Costa Rica , con el propósito de reencontrarse con el juego ofensivo que no apareció frente a los ecuatorianos. Al mismo tiempo, Gareca seguirá dando oportunidades en la selección peruana a nuevos jugadores que no estuvieron en el Mundial, en especial el centrocampista ofensivo Christofer Gonzales, después de que la actuación de Cristian Benavente ante el combinado ecuatoriano no diera el rendimiento esperado.

Para ver fútbol en vivo o de servicio de streaming del Perú vs Costa Rica hay que tener en cuenta que será la séptima vez que ambas selecciones se enfrenten. La blanquirroja tiene a su favor cuatro victorias y un empate. La última victoria de Costa Rica sucedió en 1956 en la Ciudad de México.

La selección costarricense llegará a Perú con la motivación de su victoria del pasado viernes ante Chile, su primer triunfo en los últimos diez partidos, donde había acumulado un empate y ocho derrotas, todos ellos disputados fuera de su territorio. Para ver fútbol en vivo , un triunfo de Costa Rica sobre la selección peruana permitiría al equipo que dirige de manera interina Ronald González no firmar el peor año de la actual década, en la que por ahora registra un 25 % de victorias en los partidos disputados en 2018.

PERÚ VS. COSTA RICA: POSIBLES ALINEACIONES



Perú: Patrico Álvarez, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Jefferson Farfán, Christofer Gonzáles, Raúl Ruidíaz.

Costa Rica: Esteban Alvarado; Ian Smith, Giancarlo González, Kendall Watson, Francisco Calvo; Ronald Matarrita, Bryan Ruiz, Celso Borges, Allan Cruz, Joel Campbell; Jonathan McDonald.



PERÚ VS. COSTA RICA EN VIVO: ¿DÓNDE LO TRANSMITIRÁN?



TELEVISIÓN

Para ver fútbol en vivo el encuentro entre Perú vs Costa Rica por amistoso Fecha FIFA 2018 puedes contratar, en países como Perú , el paquete de Movistar, con canales como Movistar Deportes y Latina. Asimismo, también ofrece partidos de la Europa League, la Premier League y la Bundesliga entre otros torneos.

INTERNET

Con los grandes avances de la tecnología, ahora puedes encontrar distintos servicio de streaming para dispositivos móviles, tablets o Pcs. Para ver fútbol en vivo los partidos de los amistosos Fecha FIFA 2018 , como el Perú vs Costa Rica , y otros torneos internacionales también hay alternativas en estos casos. Movistar cuenta con el sistema Yomvi; por su lado, beIN LaLiga tiene la plataforma beIN Connect.

Estas aplicaciones se pueden utilizar en iOS y Android. Funcionan de la misma manera si previamente te registras con un usuario y una contraseña. Solo te quedaría introducirlo y automáticamente tienes acceso a los partidos.

PERÚ VS. COSTA RICA: HORARIOS DEL PARTIDO

​

Perú : 7:30 p.m.

Colombia : 7:30 p.m.

Ecuador : 7:30 p.m.

México : 7:30 p.m.

Chile : 9:30 p.m.

Argentina : 9:30 p.m.

Costa Rica : 8:30 p.m.

Estados Unidos (Florida) : 7:30 p.m.

España : 1:30 a.m. (miércoles)

PERÚ VS. COSTA RICA: ¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO?



PERÚ

06/09/18 Holanda 2 - 1 Perú

09/09/18 Alemania 2 - 1 Perú

12/10/18 Perú 3 - 0 Chile

16/10/18 Estados Unidos 1 - 1 Perú

15/11/18 Perú 0 - 2 Ecuador

COSTA RICA

07/09/18 República de Corea 2 - 0 Costa Rica

11/09/18 Japón 3 - 0 Costa Rica

11/10/18 México 3 - 2 Costa Rica

16/10/18 Colombia 3 - 1 Costa Rica

16/11/18 Chile 2 - 3 Costa Rica

ESTADIO DE LA UNSA DE AREQUIPA EN GOOGLE MAPS