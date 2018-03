Perú vs Croacia: El espectacular 'taquito' de Jefferson Farfán para Edison Flores [VIDEO]

En el Perú vs Croacia, la 'Blanquirroja' hizo una jugada que casi terminó en gol con un tiro de Edison Flores, el cual pasó cerca del arco rival.



Justamente, Edison Flores fue quien inició la jugada desde el mediocampo para que Trauco avanzara por su banda izquierda para centrar a Farfán en el Perú vs Croacia.



En una gran jugada de taquito, Jefferson Farfán le puso el balón al 'Oreja' Flores que pateó muy cerca del arco rival, ahogándose el grito de gol para la selección peruana.



Puedes seguir las incidencias del Perú vs Croacia, AQUÍ.

Jefferson Farfán dio un pase de taquito a 'Oreja' Flores. (Video: América TV)

