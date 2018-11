Amistoso Internacional FIFA - EN VIVO | Hoy nuestra querida 'bicolor' tiene una muy dura 'prueba de fuego' y es que se juega el Perú vs. Ecuador por la Fecha FIFA que podrás ver en vivo vía Movistar Deportes a partir de las 20:30 horas (en Perú, Colombia y Ecuador; 22:30 horas en Argentina, y Chile) en lo que significará el quinto encuentro amistoso que mantendrán los dirigidos por Ricardo Gareca tras el Mundial Rusia 2018.

Con un saldo de dos derrotas, un empate y una victoria en lo que va de la temporada por Copa Mundial 2018, la Selección Peruana recibe a su similar de Ecuador que también buscará cortar la mala racha que tiene ante el combinado patrio desde que llegó el 'Tigre' al banco de Perú.

La última vez que se enfrentaron tanto Perú como Ecuador fue por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 en el estadio Atahualpa de Quito y el resultado fue favorable para la 'bicolor' por 2 tantos a 1 en donde Edison Flores y Paolo Hurtado anotaron los goles que nos dejaron muy cerca de la posterior clasificación final.

El partido tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima, el cuál albergará por última vez en el 2018 a la Selección Peruana y que ha asegurado tener un lleno total ya que habrán celebraciones tanto adentro como afuera del recinto patrio porque se conmemora 'el día del hincha peruano', dado así un 15 de noviembre por la victoria ante Nueva Zelanda y posterior clasificación al Mundial Rusia 2018 luego de 36 años.

