Perú vs. Nueva Zelanda: ¿Qué dicen los kiwis de los hinchas peruanos y el aliento a la blanquirroja?

A diferencia de los medios peruanos, en Nueva Zelanda se toman con más calma el partido de clasificatoria al Mundial Rusia 2018. Diarios locales del país kiwi ha escrito más de la alegría con la que alientan los hinchas peruanos a la blanquirroja que el partido Perú vs. Nueva Zelanda en sí.

Entre las noticias de deportes más vistas en Nueva Zelanda está el video que muestra a los hinchas peruanos emocionados con la llegada de la selección peruana de fútbol a Wellington. "Watch: Passionate Peru fans shut down Wellington street, sing and chant for football stars" (Mira a los apasionados hinchas peruanos cerrar las calles de Wellington, cantar y alentar a sus estrellas del fútbol).

En la mencionada nota se califica a los hinchas peruanos como apasionados y energéticos, pues se emociona que dos jóvenes viajaron de Nueva York, Estados Unidos, a Nueva Zelanda solo para ver el partido contra Perú.

En Nueva Zelanda, describen a hinchas peruanos como apasionados y enérgicos

"Los escucharás antes de verlos. Un interminable grupo de tambores, trompetas y cantos precede su llegada a cualquier avenida" menciona 'The Dominion Post' sobre los hinchas peruanos que recorren emocionados las calles de Wellington estos días por el partido Perú vs. Nueva Zelanda. Además, señalan que son días emocionantes que se deben disfrutar porque no suceden seguido.

Hinchas viajaron a Nueva Zelanda para alentar a la selección peruana.

Previo al partido oficial de Perú vs. Nueva Zelanda, se jugó una pinchanga entre peruanos y refugiados que representan al país Kiwi. Los jugadores que representaron a Nueva Zelanda eran de Sudan, Somalia, Brazil, Ethiopia, and Malaysia y ganaron 7-6 a los peruanos.

Pinchanga amistosa entre peruanos y refugiados en Nueva Zelanda. (FOTO: JAMES PAUL/STUFF)

