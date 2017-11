Perú vs. Nueva Zelanda: Escolares viajaron de Ayacucho a Lima para alentar a la blanquirroja [VIDEO]

Sea cual sea el resultado del repechaje, el Perú ya es una fiesta. Los hinchas de la selección peruana alientan a la blanquirroja desde todas las plazas de las ciudades y los más apasionados, sin importar la edad, llegan al Estadio Nacional aún así no hayan conseguido una entrada.



Un grupo de escolares alientan desde las afueras del Estadio Nacional. Ellos no lucen cansados a pesar de haber viajado desde Puquio, Ayacucho. Parecen sentirse satisfechos porque la pasión por su país ha sido transmitida por televisión, pero no, ellos seguros sentirán que su viaje ha valido la pena si la blanquirroja logra ganar contra Nueva Zelanda. y clasificar al Mundial Rusia 2018.



"Somos del colegio Santa Rosa de Lima de Ayacucho Puquio. Desde ahí venimos a alentar a la selección peruana", contó Jeremy, del 6to grado. "Puquio, Lucanas, Ayacucho", dejo en claro otro de los estudiantes que cargaban posters de la selección peruana.

Escolares de Puquio, Ayacucho, llegaron a Lima para alentar a la selección.

