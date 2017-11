Peru vs. Nueva Zelanda: Famosos unen sus voces para alentar a la 'Blanquirroja' [VIDEO

A pesar de que aún no se ha jugado el Perú vs. Nueva Zelanda, partido que define el pase de cualquiera de esos países al Mundial de fútbol Rusia 2018, es un día importante para la mayoría de peruanos, pues hace 36 años la selección peruana no se encontraba en esta posición. El apoyo de los hinchas es inagotable y en redes sociales se han compartido varios videos alentando a la blanquirroja.



En el video producido por la peña Del Carajo, se reunió el aliento de famosos de la televisión y YouTube que alientan a la selección peruana antes de su partido contra Nueva Zelanda. El video inicia con el rostro del Paolo, quien no podrá jugar debido a la suspensión de 30 días que recibió tras el examen de dopaje.



El cómico y sonero Melcochita, el boxeador Jonathan Maicelo, los músicos de Los Ardiles, Deyvis Orosco, youtubers como El Cacash, El cholo Mena, Andynsane y el comediante Mateo Garrido Lecca, son algunos de los rostros que aparece apoyando a la selección.



No importa a qué se dedican, ellos coinciden en alentar a la selección peruana “Como guerrero que soy, como guerrero que somos”, se escucha en parte del video. “¡Vamos, Perú! Quiero verte en el Mundial”, finaliza el video.



Famosos alientan a la selección

