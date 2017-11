Jonathan Maicelo no podía quedarse al margen del decisivo encuentro que tendrá la selección peruana contra Nueva Zelanda, este miércoles. Por eso desde su campamento en Nueva Jersey, envió un mensaje de aliento a los dirigidos por el 'Tigre' Ricardo Gareca.



Maicelo afirmó estar con toda la esperanza de ver a Perú imponerse a los neozelandés y así clasificar al mundial de Rusia 2018. Por eso envió todo su apoyo a la blanquirroja.



"Nunca pierdan la esperanza. Estamos aún con la esperanza de ganar este partido para ir al mundial, así que muchachos no se desanimen y con todo siempre", afirmó 'El Último Inka'.







Pese al empate 0 a 0 en el partido de ida, que dejó un sin sabor entre algunos aficionados, Jonathan Maicelo confirmó su entusiasmo por el partido del miércoles y espera la victoria de Perú.



"Arriba Perú, a ganar este miércoles", manifestó el bravo púgil del Callao.



Maicelo aprovechó la ocasión para invitar a todos los integrantes de la selección peruana al combate que sostendrá el próximo 16 de diciembre ante el venezolano Ángel 'Flash' Granados en Lima.



Jonathan Maicelo quiere ver a la selección en su pelea contra venezolano Granados. (Peruvian Boxers Promotion)

"Este 16 de setiembre quiero que la selección me vea frente al venezolano Ángel Granados, mi ilusión siempre ha sido que la selección peruana me apoye en una pelea. También lo invitó al 'profe' Gareca", manifestó Jonathan Maicelo.



El encuentro entre Maicelo y Granados es una coproducción de Peruvian Boxers Promotion y el Grupo New Athletic, además, en las peleas coestelares los peruanso Jesús Bravo y César Ignacio defenderán sus títulos sudamericanos del CMB.