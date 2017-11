Perú vs. Nueva Zelanda: La mano del capitán neozelandés que no cobraron [VIDEO]

Perú vs. Nueva Zelanda. A los 24 minutos del partido más emocionante al que se ha enfrentado la selección peruana después de 36 años, se vio una mano de la selección neozelandesa que causó cierto grado de euforia porque no fue cobrado.



El capitán de los All White, Winston Reid se encontraba defendiendo su arco, pero el pelotazo que lazó Trauco impactó con su mano y no con la del arquero Stefan Marinovic.



Los narradores del partido mostraron su indignación ya que en la repetición se ve la mano de Reid. Sin embargo, esta falta pasó desapercibida por el árbitro y minutos después por todos los peruanos ya que se anotó el primer gol peruano.



Mano de Nueva Zelanda

En el minuto 27, Jefferson Farfán hizo gritar a todo el Perú con el gol desde dentro del área. Segundos después, cogió la camiseta de la blanquirroja con el #9 en señal de Paolo Guerrero dedicándole el gol.



Ricardo Gareca y todo el banquillo de la selección peruana saltó de emoción y festejó el gol que nos mete en el mundial de Rusia 2018.



