Perú vs. Nueva Zelanda: ¿Neozelandeses también quieren que Perú gane en el repechaje?

Bastaron tres días para que un periodista de Auckland pueda percibir toda la pasión que tienen los peruanos por el futbol. También se dio cuenta de lo que significa que la blanquirroja llegue al mundial Rusia 2018. Días previos al primer partido de repechaje de Perú vs. Nueva Zelanda, Andrew Boerman, periodista neozelandés, compartió un texto en el que expresa su sorpresa por todo el trabajo que realizan hinchas, jugadores y periodistas.



“Un lugar en el Mundial Rusia 2018 significa mucho más para Perú que para Nueva Zelanda. Me di cuenta de eso viendo el apoyo de los hinchas en el aeropuerto el martes en la mañana, cantando y bailando casi dos horas antes de que llegue el equipo de un vuelo de 14 horas desde Lima”, arranca el texto del periodista que es uno de los poco que ha seguido a la selección peruana.



“Durante los calentamientos, han estado entre 30 a 50 hinchas cada día. Lo que es realmente sorprendente, es todo que interés que hay en Perú, donde las 4 de la tarde aquí, son las 10 de una noche anterior allá… Es un nivel de interés indescifrable en este país, especialmente por el fútbol”, se lee como parte del texto publicado por Andrew Boerman antes del partido Perú vs. Nueva Zelanda.



La impresión del periodista refleja la percepción que se tiene de la selección peruana en Nueva Zelanda. El fútbol tiene un significado distinto para los peruanos y neozelandeses.





Hinchas peruanos también calientan de cara a Repechaje contra Nueva Zelanda

"Antes de que Perú llegara, había noticias de que estarían resguardados por amplia seguridad, pero se demostró que no. Aunque no se hayan compartidos los horarios oficiales, no ha sido difícil acercarse a ellos. No se ha ocultado donde se han hospedado o donde han entrado, han publicado varias fotos en sus redes sociales y han sido muy generosos con su tiempo", se lee.



"Los ‘All Whites’ no se han presentado en eventos públicos en la capital, tampoco Perú en Auckland, pero al menos ellos se han conectado con sus hinchas, de los cuales algunos son locales y están felices de tener la suerte de verlos, otros han venido de otros lugares...



Perú está en el puesto 10 de la FIFA, pero nunca se han portado así durante su estadía aquí. Parecen calmados, listos para el partido que les espera el sábado en Wellington y el martes en Lima”, continúa el escrito.



"Se supone que este tramo de la Eliminatoria es especial aquí, pero hasta ahora eso se ha sentido más como si estuviéramos en Perú. Los visitantes vienen a cumplir su sueño de romper la racha de 36 años sin Mundiales y, cuando ves la pasión de sus fanáticos, casi se siente que sería cruel negarles eso...



Perú es el favorito, los All Whites son el rival malo. Pero como más de un peruano me ha dicho esta semana, fútbol es fútbol. Los dos equipos tienen una oportunidad", finaliza la nota que puedes leerla completa y en inglés aquí.

Himno nacional Perú Nueva Zelanda

