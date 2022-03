Un grupo de usuarios han expresado sus dudas sobre la titularidad de Gabriel Costa para enfrentar a Paraguay por Eliminatorias a Qatar 2022. Hinchas en redes sociales afirman que Ricardo Gareca solamente convoca a ‘Gabi’ por “populismo”.

Cabe recordar que ante la lesión de André Carrillo, se voceó mucho la opción de alinear a Costa para enfrentar a los ‘guaraníes’. Sin embargo, la hinchada considera que el ‘Tigre’ no tomará en cuenta al volante del Colo Colo, pues afirman que lo cita a la selección solo por cumplir.

“Pero a Gareca no le gusta y su convocatoria es totalmente por el sentido popular”, “GareKarián prefiere no ponerlo en lista”, “Y Gareca prefiere tener en la banca a Calcaterra y Raziel a tenerlo a Costa. Es casi seguro que no estará de titular”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en Twitter.

La ‘Blanquirroja’ enfrentará a Paraguay en Lima por la última fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El conjunto peruano deberá ganar si quiere consolidarse en el quinto lugar y acceder al repechaje para tentar clasificar a la Copa del Mundo.