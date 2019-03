Perú vs. El Salvador: Así vimos UNO X UNO a los jugadores de la bicolor ante centroamericanos [OPINIÓN]

Por: Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



La selección peruana cayó ante El Salvador en un amistoso para el olvido, por ello analizamos la actuación uno a uno a los jugadores de Perú .



Pedro Gallese : Mala suerte. Pelotazo al área y autogol, contragolpe y gol. Las dos veces que la pelota cayó en su área la tuvo que sacar desde dentro.



Luis Advíncula: Un poco de orden no le vendría mal, no todo es picar la pelota y correr como loco detrás de ella. Un buen lateral sabe cuándo hacer las cosas.



Miguel Araujo: Nunca pasó apuros en la zaga central, pero porque el rival no atacó. Su aporte en pelotas paradas fue nulo y tampoco ganó por arriba.



Alexander Callens: El otro central que pasó inadvertido en defensa, pero que no pudo hacerse notar en ofensiva. Casi con seguridad no estará en la Copa América.



Miguel Trauco: Hace buen rato se ha ganado un lugar en la banca. Por deficiencia técnica más que por falta de ritmo cometió un increíble autogol. No gravitó en ofensiva.



Renato Tapia: Un futuro capitán debe liderar a su equipo, no ponerse a pelear con el rival. Le faltó probar más de larga distancia y no es la primera vez.



Yoshimar Yotún: Nunca fue el volante que apareciera por sorpresa o el que rematara de lejos. Estuvo perdido en el campo y terminó cambiado.



Edison Flores: Un solo pase bueno a Yordy Reyna. Ese fue el aporte de un jugador que hace rato se ha ganado ser suplente. No basta con que ayude a marcar, debe sumar.



André Carrillo: Se entiende porqué juega en Arabia Saudita: es un extremo sin gol y eso hoy en el fútbol moderno no vale. En las divididas tampoco gana.



Christian Cueva: Más allá que volviera al gol ante Paraguay, no termina de convertirse en el creativo de Perú. Sigue excediéndose en el lujo y eso no vale.



Yordy Reyna: Un desastre. Así de sencillo. Preocupado más en lucir como reggaetonero que en mejorar sus definiciones, Reyna no tiene nivel para la selección.



LOS QUE ENTRARON



Beto Da Silva: Ingresó con actitud, pero se fue apagando y una nueva lesión lo sacó del partido. Difícilmente estará en la Copa América.



Andy Polo: Tiene velocidad, pero nunca levanta la cabeza. Entra rápidamente en el desorden y, en muchas ocasiones, le falta técnica.



Jefferson Farfán: Venía lesionado y fue lanzado al campo para ser el héroe. El problema es que no tuvo, ni tampoco se creó una chance importante.



Alexis Arias: No tuvo participación en la ofensiva nacional.



Marcos López: Entró por el lesionado Da Silva, pero falló una chance en el área chica.



Aldo Corzo: Su ingreso no modificó en nada en resultado.