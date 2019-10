Perú vs Uruguay: Renato Tapia cree y apuesta por un 'Centenariazo' en Montevideo con este poderoso argumento

Perú vs Uruguay: Renato Tapia no le teme a los retos y menos cuando tiene uno enfrente con la selección peruana. El volante no duda un segundo cuando le preguntan si el cuadro nacional puede ganar en el Centenario. La respuesta es un sí contundente.

"Este equipo se ha caracterizado por hacer cosas y ganar partidos en donde nadie creía. Esta no será la excepción", dijo el mediocampista nacional tras el primer entrenamiento de la bicolor en Montevideo, que se desarrolló en el estadio Centenario.

"Esta cancha no se caracteriza por tener un buen estado, pero es una sensación bonita poder entrenar y más jugar aquí. Puede ser un poco pesada, pero en la cancha uno se olvida de lo demás", comentó el jugador del Feyenoord holandés ante la prensa.

Renato Tapia visualiza un partido "muy bonito" pero "un poco" friccionado. Edinson Cavani y Luis Suárez, que serán bajas en la Celeste al Igual que Christian Stuani, marcan la diferencia según la opinión del volante, pero eso no le resta poderío al rival. "Uruguay va a salir a ganar al igual que nosotros", comentó.

" Uruguay es una buena selección y nos va a ayudar muchísimo para nuestra preparación, sobre todo para lo que viene en las Eliminatorias", agregó Tapia desde la capital uruguaya.

