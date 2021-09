Sé ganó, pero dejó un sabor amargo la manera como se consiguió el resultado. Perú esta noche venció 1-0 a Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022 con tanto de Christian Cueva. Con este resultado, la bicolor sumó 8 puntos y el jueves enfrentamos a Brasil en su cancha, teniendo en cuenta que Neymar y compañía llegarán descansados por la suspensión de su partido ante Argentina.

TROME hace un análisis de lo que dejó el partido entre Perú vs. Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias.

TE VA A INTERESAR | Lapadula acabó el partido como boxeador noqueado: le movieron toda la dentadura

La zona defensiva fue clave

Ricardo Gareca por fin encontró una dupla de zagueros que tenga fuerza, velocidad y concentración. Pese a errores de precisión en pases y despejes, Anderson Santamaría y Alexander Callens fueron claves junto a Gallese de que esta noche la bicolor no reciba goles. El zaguero del New York City cortó muchos ataques como la jugada del minuto 2 tras ese pase de Soteldo hacia Murillo, que Callens cerró para tranquilidad de todos los peruanos, pues era una opción clara de gol a favor de Venezuela.

Perú sumó su primera victoria como local en las Eliminatorias (Foto: FPF)

Perú debe estar más concentrado

Los primeros minutos, Venezuela salió con todo y abrumó a Perú, tanto así que lo hacía retroceder en el juego y la bicolor tardó mucho en poder ir al ataque para hacer daño al arco de Fariñez.

Si bien Venezuela ya no es “la Cenicienta de Sudamérica” y tiene buenos jugadores en el aspecto táctico, la visita no pudo mostrarse más agresivo en los primeros minutos de juego. A la bicolor le costó tener el balón en el piso, pues André Carrillo, durante muchas partes de juego, fue el que propuso hacer daño por esa banda derecha y cuando era muy marcado buscaba asociarse con Christian Cueva o Gianluca Lapadula.

Flores no está en su mejor momento

Edison Flores es un jugador querido y respetado por todos los peruanos, pero no está en su mejor momento y eso se ve reflejado en su juego.

Consideramos que Gareca se equivocó en ponerlo en el once inicial. Algunas razones: que tuvo poca participación en el ataque por la banda izquierda y no explotó en el uno contra uno como nos tiene acostumbrado.

‘El Orejas’ tiene todas las condiciones para mejorar y ser el goleador que nos llevó al Mundial Rusia 2018. ¡Te extrañamos!

La expulsión de Rincón no sacó provechó Perú

Tomas Rincón pegó fuerte y eso puede dar fe, el querido y respetado Gianluca Lapadula. El ex Juventus no fue el líder que Venezuela necesitó para este partido y fue expulsado.

Esa situación no fue aprovechada por Perú, pues con un hombre de más pudo aumentar la diferencia, pero no lo hizo. Por varios pasajes del encuentro se vio en la cancha que Perú jugaba como si estuviese perdiendo y como si no fuese el equipo de la superioridad numérica.

Ojo, esta actitud y esta serie de situaciones nos pueden jugar en contra. Ni hablar de la diferencia de goles: pudimos acortar el saldo de ocho goles en contra que tenemos en estas Eliminatorias.

Lapadula y Carrillo: los mejores de Perú

Hubo una jugada de Lapadula que marcó. Ocurrió luego de quitarle el balón a Mikel Villanueva y cuando Hernández quiso sacarlo con el cuerpo no pudo. Inclusive el delantero de Benevento extendía las manos como pidiendo ayuda, pero supo salir airoso y dio un pase venenoso a Carrillo, quien que estuvo a poco de anotarle el segundo gol.

Gianluca, pese a no anotar, no se cansa de demostrar que es clave en la selección peruana por sus movimientos, su empuje, corazón y valentía para esta clase de partidos, en donde se necesita jugar al 100 por ciento para conseguir resultados importantes.

Lapadula volvió a la titularidad con la selección peruana contra Venezuela. (Foto: AFP)

Por su parte Carrillo se sacrificó y siempre fue importante en el uno contra uno por su velocidad y regate por la banda derecha ante la ‘vinotinto’. Lo que compartieron Carrillo y Lapadula fue el deseo de mantener la constancia y lucha rara que su rendimiento no sea solo una intermitencia de chispazos.

En resumen: esta noche todos se irán a dormir con la paradoja en la cabeza de haber ganado, pero demostrando que el equipo está lejos de ser esa selección peruana de hace apenas unos meses. Ricardo Gareca y los seleccionados tienen mucho trabajo en estos días. Brasil es el siguiente examen y no vale desaprobar.

TE VA A INTERESAR