Todo comenzó con un saque lateral de Advíncula por la banda derecha, el reloj marcaba el minuto 47. El lateral de Boca Juniors cedió el balón para Cueva que de manera inteligente se mete entre dos venezolanos y cede la pelota al área para Lapadula. quien lamentablemente estaba adelantado cuando se encontraba cara a cara con el W.Fariñez.

Y es que el delantero de Benevento se apresuró en correr para aprovechar el pase de Cueva, sin embargo, no hay nada que reprocharle pues no solo aporta a la selección con movimientos y posesión de balón. Tiene coraje, corazón y no arruga en la dividida. Jugadores así, necesitamos más, en partidos claves por los puntos, en los cuales no puedes fallar si anhelas llegar al Mundial de Qatar 2022.

VIDEO RECOMENDADO:

Gianluca Lapadula asustó el arco de Venezuela, pero ocasión de gol fue anulado - VIDEO