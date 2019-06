Perú vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO | Horarios y canales del debut de la selección peruana en la Copa América

PERÚ VS. VENEZUELA | EN VIVO | EN DIRECTO | DEBUT COPA AMÉRICA 2019 | HORARIOS Y CANALES | AMÉRICA TV | DIREC TV | Laselección peruana debutará este sábado 15 de junio en la Copa América 2019 ante su similar de Venezuela en el Arena Do Gremio de Porto Alegre. Los peruanos arribaron a Brasil el miércoles por la noche y al día siguiente entrenaron con miras al partido que enfrentarán ante los llaneros, quienes vienen en una de sus mejores rachas al ganar su último amistoso ante Estados Unidos. La bicolor en tanto cayó derrotado 3-0 ante una Colombia favorita para alzarse con el trofeo de uno de los torneos más antiguos del mundo. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Perú vs.Venezuela en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

¿Dónde se va a jugar el Perú vs.Venezuela ?

El partido debut por la Copa América 2019 se jugará en el Arena Do Gremio de Porto Alegre que lucirá un lleno total de hinchas y en Trome.pe te traeremos EN VIVO todas las incidencias de la previa, los hinchas, jugadas y polémica de este partidazo.



¿Qué canales transmitirán Perú vs.Venezuela?

Perú vs.Venezuela FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América TV y en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que en Venezuela los canales Venevisión y TLT transmitirán el duelo por la Copa América, en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (4:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)

En España, el Perú vs. Venezuela será televisado en directo el sábado 15 de junio a las 21:00 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Perú vs. Venezuela podrá verse a través de los canales Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App | 11:00 a.m. (Los Ángeles) | 2:00 p.m. (Miami y Nueva York)



En Venezuela, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision serán los encargados de transmitir el Perú vs. Venezuela por la Copa América 2019

Pero si estás en otros países en los que elPerú vs. Venezuela no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América



Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Venezuela vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Venezuela vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Venezuela vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Perú vs. Venezuela vía Bet365

También podrás seguir ONLINE Perú vs. Venezuela a través de América TV GO, al cual podrás acceder ingresando a www.americatv.com.pe y dando click en América TV GO, esperas que cargue e inmediatamente podrás ver EN VIVO este duelo por la Copa América.

Horarios del Perú vs. Venezuela en otros países del mundo





Uruguay: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Japón: 4:00 horas (16 de junio)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Costa Rica 14:00 horas

Cuba: 15:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVOPerú vs. Venezuela





Argentina TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Australia beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Kayo Sports

Austria TRT Spor, DAZN

Bélgica Play Sports 1, Play Sports

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV, SporTV Play

Canadá TSN2, TSN GO

Chile Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play

Costa Rica Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Grecia ERT Sports HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Internacional Bet365

Irlanda Eir Sport 2

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

ASÍ SE VE EL ESTADIO ARENA DO GREMIO EN GOOGLE MAPS