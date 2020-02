Para la fiesta de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana aún tiene el traje arrugado, los zapatos algo sucios y no se decide por el peinado que usará. Traducido a nivel futbolístico, más de la mitad del equipo titular tiene muy poca actividad o directamente no es tomado en cuenta en su club. A poco más de un mes de visitar a Paraguay, alguna alarma tiene que haberse prendido en la Videna y de allí los viajes de Ricardo Gareca.

Al arco Pedro Gallese. El golero no juega un solo partido oficial desde el 15 de diciembre donde su ex club, Alianza Lima, perdió la final nacional y luego fichó por el Orlando City de la MLS, torneo que recién inicia el 29 de febrero. Su habitual suplente Carlos Cáceda sí arrancó el año como titular en Melgar. En el lateral derecho Luis Advíncula lleva 7 partidos con Rayo Vallecano este año, pero aún no es titular fijo.

Por el lado izquierdo pasa lo mismo con Miguel Trauco en Saint-Étienne que solo acumula 6 partidos en el 2020 y entra y sale del once. Para la zaga central hay noticias buenas y malas. Lo primero va para Luis Abram, titular indiscutible e inamovible en el Vélez Sarsfield, mientras que la cara opuesta es Carlos Zambrano quien, a nivel de clubes, no juega desde mayo del 2019 y en Boca Juniors recién lo haría en marzo. Su último duelo oficial fue con la selección hace 3 meses.

En el mediocampo hay más preocupación. Renato Tapia se quedó casi por un milagro en Feyenoord, que pretendía traspasarlo y no es titular en este equipo desde octubre del 2019 y este año solo ha jugado dos partidos. Yoshimar Yotún se lesionó y fue operado en diciembre y en este 2020, con Cruz Azul, ha alternado en un encuentro. En la ofensiva, Edison Flores espera el inicio de la MLS con DC United y André Carrillo sí es titular en el Al-Hilal de la casi desapercibida liga de Arabia Saudita.

Como único '9′ está Paolo Guerrero quien también es inamovible en el Internacional de Porto Alegre y llegará con rodaje por las competencias locales en Brasil y la Copa Libertadores. En cuanto a otros nombres: el volante Pedro Aquino está volviendo a tener regularidad en León, el zaguero Anderson Santamaría será baja por lesión, el atacante Raúl Ruidíaz también sigue la línea de la MLS y su inicio tardío y el mediocampista Cristian Benavente no juega en el Nantes.

La fiesta de las eliminatorias está a la vuelta de la esquina. Hay que alistarse, ojalá el traje nos quede bien.