Renato Tapia afronta este sábado unos de los momentos más importantes de la temporada para Celta de Vigo, cuando reciba en casa a Real Madrid por la fecha 28 de LaLiga, previo a este duelo el peruano ha recordado los sacrificios hechos en su vida en una entrevista para Celta Media.

El también volante de la selección peruana, confesó su prematuro inicio con la pelotita. “Empecé a jugar al fútbol con tres años. Antes que yo supiera que iba a ser futbolista, mi padre ya lo sabía. Él estaba convencido al cien por cien”, contó el ‘Capitán del futuro’ para una sección llamada “Mi vida en fotos”.

Entre los recuerdos del jugador hubo uno que tocó de manera especial al jugador. “siempre me apoyaba, me llevaba a todos los lados”, dijo y también recordó: ”Me daba 50 céntimos de moneda peruana por cada gol que metía. Ahora, de estar en una fiesta ‘allí arriba’ celebrando todo lo que estoy haciendo”, contó.

Renato Tapia elogiado actuación (Área de gol )

También repasó con cariño su paso por el futbol holandés. ”Tengo un muy grato recuerdo del Twente. Me recibieron con los brazos abiertos, nació mi hija, aprendí el holandés”, sin embargo no guarda tan buenos recuerdos de su pasó por Feyenoord.

Asimismo, recordó el sacrificio para poder consolidarse en Europa. “Estaba frustrado, sentía que había perdido un poco el gusto por jugar y por ir a entrenar”, contó sobre su pasar hasta llegar al Willem II. ”En ese equipo le agarré de nuevo el gustito a lo que es el fútbol. Además, llegamos a la final de la Copa de Holanda”, agregó.

