Renato Tapia, la revelación de Celta de Vigo, atraviesa su mejor momento futbolístico, un nivel que espera poder plasmarlo con la selección peruana en el reinicio de las Eliminatorias. El volante ha reconocido que hoy es una ventaja ser dirigidos por Eduardo Coudet, pues el argentino tiene una dinámica de trabajo muy parecida a la de Ricardo Gareca.

“Tienen estilos muy parecidos, en la Selección Peruana juego en el mismo lugar que aquí en Celta de Vigo, les gusta jugar, encontrar el pase corto y finalizar las jugadas, sumar muchos toques y poder salir de la presión rápido, eso es algo que caracteriza a los dos técnicos”, dijo Renato Tapia para Gol Perú.

El jugador que es, hoy por hoy, la revelación de LaLiga de España, reconoció que parte del mérito es de su entrenador “Me pide mucho trabajo táctico, que quedemos bien parados atrás, que estemos muy atentos al contragolpe, que juguemos siempre en salida. Por más que no toque muchos balones, me pide que sea siempre una opción y que le abra espacio a los demás compañeros”, reconoció.

Renato encontró estas similitudes entre Gareca y Coudet ( Gol Perú)

“Para ser el mejor tienes que enfrentar a los mejores”

Ser comparado con estrellas como Casemiro, en Real Madrid, y Frenkie De Jong, en Barcelona, llena de satisfacción al peruano. “Me siento muy bien, contento por todo lo que estoy haciendo, me he esforzado y esto ha llegado finalmente tras sufrir, por no ser recompensado por el trabajo. Pero ahora muy contento, me levanto sabiendo que hay que esforzarse y tranquilo porque las cosas pueden mejorar todavía más”, señaló.

El “Capitán del futuro” reconoció que está viviendo el sueño que siempre tuvo desde niño. “LaLiga te da ese plus, poder enfrentar a jugadores que antes veías por televisión y ahora tienen la oportunidad de jugar ante ellos. Para ser el mejor tienes que enfrentar a los mejores. Es muy bonito poder enfrentarlos y medirse ante ellos y saber si haces las cosas bien o mal”, finalizó.

