El futuro de Renato Tapia es uno de los temas que más preocupa a los hinchas de Celta de Vigo y de la selección peruana. En medio de muchas consultas de los principales clubes de Europa, el presidente del cuadro gallego aclaró cómo se manejará el futuro del mediocampista que se recupera de una lesión muscular.

“Si tu me dices que viene una oferta de tres o cuatro millones nos opondríamos totalmente, otra cosa es que venga una oferta de un equipo grande, con una buena cantidad de dinero y, lo más importante, que él se quiera ir. Si él no se quiere ir, nosotros no venderíamos al jugador nunca”, contó Carlos Mouriño.

El presidente de Celta de Vigo aceptó que están agradecidos con el profesionalismo del volante de la ‘Blanquirroja’ que jamás truncarían su futuro. “Otra cosa es que él, ante la oportunidad de su vida diga ‘déjenme ir, vine sin costo y le están dando una cantidad importante de dinero’. A lo mejor accederíamos, eso es momento a momento. Tendremos en cuenta la opinión del jugador”, agregó el dirigente.

Renato Tapia está superando una lesión en el biceps femoral que lo tendrá fuera de las canchas por tres semanas y recién volvería para el duelo ante Real Betis en la fecha final de LaLiga Santander donde ha sumado 32 partidos consolidándose como titular en el equipo de Eduardo Coudet.