Ricardo Gareca y su futuro profesional sea con la selección peruana, en otro club o país, sigue dando que hablar. Ahora el periodista argentino Pablo Gravellone, reveló detalles de la conversación con Mario Cupelli , el abogado del 'Tigre'.



El periodista de TN de Argentina, aseguró a través de su cuenta de Twitter, que conversó con Mario Cupelli , abogado del técnico Ricardo Gareca , y tras esa charla, sin citas textules, lo resumió en cinco puntos.



En primera instancia, periodista argentino deja en claro que habló con el abogado de Ricardo Gareca, y le "aseguró" lo siguiente:



"1. La única oferta concreta es de Perú."

"2. No tiene oferta de Colombia."

"3. Recibió llamados pero no tiene ofertas de clubes."

"4. No lo llamó nadie de AFA (selección argentina)."

"5. Se tomará un tiempo para resolver su futuro."

Ricardo Gareca: Su abogado reveló que recibió llamadas, la oferta de Perú y aclaró contacto con Argentina Ricardo Gareca: Su abogado reveló que recibió llamadas, la oferta de Perú y aclaró contacto con Argentina

Es decir, por ahora Ricardo Gareca no tiene propuestas concretas u ofertas para dirigir otra selección o club. Eso sí, el abogado acepta que recibió llamadas, que no necesariamente significan el inicio de negociaciones que impliquen un arreglo contractual.



Por último, se confirma que por ahora la prioridad de Ricardo Gareca es descansar y luego definir. Incluso la ausencia de la llamada de la AFA confirmaría las versiones sobre que el 'Tigre' no tiene el consenso total de la directiva de la selección argentina, o/y por ahora no es la prioridad.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.