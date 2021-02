Ricardo Gareca decidió pasar junto a su familia los 15 días de confinamiento ordenado por el Gobierno del Perú ante la segunda ola de coronavirus, pero eso no será impedimento para que este viernes desde Argentina el entrenador de la selección peruana tenga su primer contacto virtual con la prensa de cara al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

Las 10 de la mañana es la hora fijada para que el estratega argentino toque temas de la coyuntura nacional que afectarían a la selección peruana como una posible ampliación de las medida de emergencia por el COVID-19 y las restricciones que ha sufrido en deporte federativo, entre ellos el fútbol peruano.

El técnico argentino de 62 años, que partió a su país de origen hace unos días por el inicio de la cuarentena en nuestro territorio, también abordará los detalles relacionados a la próxima jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022 en la última semana de marzo, donde la ‘Blanquirroja’ visitará a Bolivia en la altura de La Paz (25 de marzo) y después recibirá en Lima a Venezuela (30 de marzo).

Asimismo, Ricardo Gareca también debe pronunciarse con respecto al eventual retraso en el inicio de la Liga 1. De hecho, el DT se expresó la semana pasada sobre aquel tema y lamentó que una posible postergación del certamen local.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, declaró en RPP desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por ahora, la selección peruana ha sumado un punto después de cuatro fechas de Eliminatorias. La Bicolor empató con Paraguay en Asunción y luego cayó contra Brasil, Chile y Argentina. Con esos resultado, el cuadro nacional se ubica en el noveno lugar con el mismo puntaje que Bolivia, su siguiente rival.