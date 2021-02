Luego de recibir ‘Luz verde’ de parte del Gobierno a las actividades deportivas, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha decidido regresar a nuestra capital para empezar los trabajos de cara al regreso de las Eliminatorias Qatar 2022, la última semana de marzo y afrontar los duelo ante Bolivia y Venezuela.

El gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, reconoció que ya se tiene pauteado el cronograma para el regreso a los entrenamientos. “Los jugadores de la MLS ya están en pretemporada y tienen plazo de venir hasta el 22 que empieza el periodo FIFA. Es posible que la próxima semana haya trabajo con los jugadores locales. Ricardo Gareca debe estar entrenando el lunes con nosotros, puede ser que llegue este domingo o el mismo lunes”, declaró el administrativo a radio Ovación.

García Pye espera no tener que dejar de lado algún debido a la pandemia de COVID-19. “La disposición es para aquellos lugares con cuarentenas obligatorias al retorno, no tenemos todavía la situación exacta de cada ciudad, hemos pedido información a FIFA al respecto. Igual en Europa paran por fecha FIFA así que no hay mayor problema; en países como Estados Unidos y Brasil es que hay mayores dificultades”, dijo el gerente de la selección peruana.

Show Player

En medio de este panorama el gerente de las selecciones aseguró que el entrenador adelantaría la convocatoria de los jugadores para los partidos ante Bolivia y Venezuela. “Normalmente las cartas provisionales se envían a los clubes como fecha límite el 7 de marzo, pero creo que esta vez se enviarán el 5 para evitar complicaciones con respecto a la llegada de los jugadores”, agregó.

‘Blanquirroja’ ya tiene hotel en Bolivia

El partido de la Blanquirroja ante ante Bolivia y los temas logísticos ya han sido abordados por la gerencia. “Eso ya está prácticamente terminado, quiero ver si tengo la posibilidad de ir aunque sea en un viaje ida y vuelta a La Paz. Ya cerramos el contrato con un establecimiento donde se alojó la selección argentina”, expresó.

Asimismo, reconoció que Ricardo Gareca no ha descartado la posible convocatoria de Santiago Ormeño, pese ala intención de Tata Martino por hacerlo jugar por la selección de México. “Reglamentariamente sí se puede porque él tiene DNI peruano”, añadió.

TAMBIÉN PEUDES LEER