Dicen que el amor te sorprende de todas las formas, aunque venga con cola y camine en cuatro patitas. El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, confiesa que, a sus 63 años y alejado de su familia, ha logrado compartir su tiempo y sus afectos con una mascota. La graciosa collie es su ‘cable a tierra’ y la única capaz de desconectarlo de la presión de que significan las Eliminatorias Catar 2022 y la cercana Copa América.

Lo hemos vito desarrollar un fuerte vínculo con su mascota ¿Qué papel juega en su vida?

Ha producido un cambio en mí. Por la pandemia no tengo mucho contacto con mi familia, como lo tenía antes. Encontré en ella una compañía. En una profesión tan estresante como esta, de tanta responsabilidad, en un determinado momento me permite estar un poco más tranquilo. Digamos que me mantiene entretenido. Tómandole cada vez más cariño. Es una etapa diferente a lo que yo estuve acostumbrado a vivir.

Veo que también es su compañera de viaje.

Trato de llevarla a todos lados, la he llevado a Argentina varias veces. Si fuera posible la llevo a las Eliminatorias, pero creo que eso es más complicado. El jefe de prensa me tendría que organizar. Ja, ja, ja. Pero es verdad, la trato de llevar a los lugares donde me es posible.

¿Nunca había tenido mascota?

No, mi mamá tenía sus mascotas, pero de casado siempre he tenido gato. No soy una persona de tener mascotas. Le daba muy poca importancia, no como la que le doy ahora. Hoy estoy pendiente de ella en todo lo que necesita. Ya es parte de la familia. Mi familia, mis hijos, mis nietos andan pendiente de ella.

¿Qué nombre le puso?

La esposa del jefe de prensa, Nicolás Rey, le puso Almendra. Ella la trajo de Trujillo y le puso el nombre por el color de su pelo. Me gustó mucho y se quedó con Almendra.

¿Qué raza es?

Es una Collie.

TROME | Almendra, la mascota de Ricardo Gareca

¿Ya pensó en tener ‘nietos’ de ‘Almendra’?

Me gustaría que tenga cría, pero es una responsabilidad más, por los cachorros. Estoy tratando de convencer a mi familia, no son fáciles de convencer, porque requiere mucho más cuidado. Es algo que estoy analizando. Ya veremos qué decisión tomamos.

¿Está preocupado por el panorama político del Perú?

Lo que para mí es inconcebible es que no se pueden poner de acuerdo con el tema de afrontar la pandemia, la gente se está muriendo. No hay una unidad nacional. Uno puede tener diferente ideología, puede estar en la vereda del frente, pero no es posible que no se unan para tener una sola idea para enfrentar un problema y no se muera más gente.

Lo hemos visto muy crítico con el tema de la pandemia...

Es que le toco a todas las clases sociales, pero afectó más a la gente que menos recursos tiene. Ojalá que el Perú se pueda unir, que las vacunas puedan llegar a los que más necesitan, a la gente mayor, a la gente que tiene más problemas con patologías. Hay que estar encima de ellos.

¿Hay que apuntar a los políticos o las autoridades?

Esto va a tener un costo muy grande en muchos políticos. El tiempo y la justicia se encargará de todo esto, quizás no la justicia del hombre, porque eso tiene muchas implicancias, pero sí la justicia divina. Cuando hay abusos, o se priorizan cuestiones políticas, otros intereses, entonces las consecuencias van a ser muy grandes. Ojalá que Dios ilumine al nuevo presidente que elija la gente.