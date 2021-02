Ricardo Gareca desea ver a sus jugadores en actividad competitiva antes de regresar a jugar las Eliminatorias Qatar 2022. El DT de la selección peruana sabe que tiene que salir de los últimos lugares y para ellos espera contar con Paolo Guerrero, Christian cueva y Jefferson Farfán a quien le recomendó volver al fútbol e incluso a Alianza Lima.

“Es mucho menos probable para un joven regresar al fútbol peruano y ser convocado, que un jugador de la competitividad de Jefferson Farfán, con todo lo que logró... No vemos un impedimento (que vuelva al fútbol peruano). Al contrario, puede favorecerlo, inclusive en una Segunda División. Lo que queremos es que esté en condiciones normales. Que en el equipo en el que le toque jugar, esté competitivo”, dijo Ricardo Gareca sobre las chances de la Foquita de cara a la siguiente fecha de las Eliminatorias.

“Estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a querer estar hasta las últimas consecuencias. Nos va a llevar a nosotros a tenerlo dentro de una observación. No estoy en condiciones de decir que va a participar de la convocatoria, lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, nada nos sorprende”, argumentó el DT d de la selección peruana.

Gareca da 'luz verde' para que Jefferson Farfán regrese al fútbol peruano (GOL PERÚ)

Para el ‘Tigre’ la edad de Jefferson Farfán podría ser un factor importante en su actualidad. “Jefferson tiene que luchar para lograr su mejor forma. Los años pasan. Tenemos un diálogo permanente con él. Ha estado entrenando en la Videna. es consciente de todo eso. Estamos en presencia de un jugador muy competitivo. Es un jugador de un orgullo muy particular”, añadió

Guiño para la ‘Academia’

Con la ‘bendición’ su entrenador para volver al fútbol peruano, Jefferson Farfán, lejos de acercarse a un posible regreso a Alianza Lima, sorprendió a sus seguidores compartiendo una fotografía con la casaquilla de Deportivo Municipal, equipo que lo formó antes de llegar al cuadro victoriano.

El cuadro edil había planteado a la ‘Foquita’ una oferta mucho mejor que la que podía ofrecerle Alianza Lima y para ello contaba con el respaldo económico de la comunidad Árabe-Palestina para lograr este 2021 el sueño de todos los hinchas de la Academia y esperar que la escuadra blanquiazul regrese a Primera





Vuelve el ‘Depredador’

Asimismo, se mostró confiado en el regreso de Paolo Guerrero a la Blanquirroja. “El reporte de Bonillo es bastante favorable. Si bien en el primer entrenamiento se estuvo cuidado, porque es algo entendible, lo vio Néstor, en su condición moral y anímica, totalmente reestablecido, muy alto, muy fuerte. Néstor, lo primero que me dijo es eso. Néstor tiene expectativa muy grande de que en marzo, para los primeros partidos de la Eliminatoria, la expectativa de Guerrero es estar. De acuerdo a lo que me dijo Bonillo, son muy altas las posibilidades de que esté en condiciones de ser convocado”, sostuvo.

También comentó sobre la actualidad de Christian Cueva: “Ellos (jugadores) son profesionales. Me escuchan. Si somos consultados, podemos dar opinión, pero después pasa por resolución de ellos. Cueva es un gran jugador que nos ha dado y le ha dado al país muchas más satisfacciones que desilusiones. Meterme yo en vida privada de Cueva, no. Es lo que quiere él. Nosotros estamos para seguirlo, apoyarlo, estamos muy pendientes de él”, añadió.